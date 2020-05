Maskotten Svante (til venstre, hvis nogen skulle være i tvivl) er en absolut fasttømret del af enhver HB Køge-hjemmekamp. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Svante skulle have været en isbjørn

Sport DAGBLADET - 06. maj 2020 kl. 16:55 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldoverbygningen HB Køge fylder denne onsdag - midt i en coronatid - 11 år. Og mens det tal ikke i sig selv har den mindste smule klang af hverken rund eller halvrund fødselsdag, så har årsdagen og den fodboldløse periode alligevel fået HB Køge til at kigge tilbage i annalerne på klubbens hjemmeside.

For som den nystartede overbygning, man var - med Herfølge BK og Køge BK som moderklubber - skulle der i 2009 naturligvis findes et logo til HB Køge. Og i et hvert godt logo er der også et dyr, mente man i HB Køge.

Til en start var det meningen, at man skulle have spillet orange dragter - da der ikke var nogen andre topklubber i Danmark, som spillede i de farver.Her var tanken desuden, at man skulle have en isbjørn som logo - da klubben gerne ville slå sig op på en grøn miljøprofil med et CO2-neutralt stadion m.m.

»Da man i 2009 havde set sig varm på farven orange - en farve som ingen andre på højt niveau i Danmark spillede i - så var det tæt på at være endeligt besluttet, at HB Køge skulle spille i en orange hjemmebanedragt med en isbjørn i logoet«, fortsætter historien på hbkoge.dk.

Et sådant logo havde ganske givet også betydet, at klubbens maskot ville have blevet en isbjørn - måske endda en orange af slagsen. Sådan gik det dog ikke, for reklamemanden Brian Romme - som i dag i øvrigt arbejder i HB Køges marketingsafdeling - fik en lys idé, som ledte hen imod den sorte og blå spilledragt, som HB Køge jo rent faktisk endte med at få:

- Kombinationerne af to farver sammen var der ingen andre der spillede i på topniveau i Danmark og farverne er flotte sammen. Og så havde de relationer til de to moderklubber i Herfølge Boldklub og Køge Boldklub. Mange klubber har et dyr i deres logo, en maskot eller et øgenavn, da det ofte har en god brandingværdi, fortæller Brian Romme til hbkoge.dk.

Tilbage stod dog stadig at finde det rigtige dyr til logoet - og hér var den næste idé, at det skulle være en tyr. Men trods tyrens ubestridte styrke og kamplyst, passede den dog ikke helt på den grønne miljøprofil - og så var det at omtalte Romme kom på svanen - fuglen, som jo også den dag i dag pryder HB Køges logo.

Og som en sideeffekt af dette opstod naturligvis HB Køges letgenkendelige maskot, Svante (se billede) Svanen, der aldrig blev en isbjørn.