Kenneth Olsen som U19-træner i Roskilde, da holdet forrige sæson mødte TIK Taastrup. Foto: Anders Kamper

Svane ser frem til Olsen

Sport DAGBLADET - 10. februar 2021 kl. 21:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Roskilde-træner Rasmus Svane kunne næsten ikke have ønsket sig en bedre afløser for Oliver Klarskov Knudsen end den, klubben præsenterede onsdag eftermiddag: Kenneth Olsen.

I ham får Svane en mand, der kender klubben, han har været U19-træner i tre år, har således trænererfaring samt ikke mindst en bunke erfaring fra øverste hylde som spiller i flere forskellige klubber.

- Kenneth er virkelig faglig dygtig, han har meget rutine som spiller, og så har han været i trænerfaget i længere tid. På den måde er der nogle ting han ved, der virker. Næste sæson får vi otte-ti spillere fra U19 op i 1. holdstruppen, som dem han har et indgående kendskab til. Det er en stor fordel, men hans samlede erfaring som træner og spiller vejer tungt. I ham får jeg »hele pakken«, siger Rasmus Svane, der mere end ser frem til samarbejdet med hans nye assistent.

Svane startede i Roskilde Håndbold uden assistenttræner, men så kom Rune Hedevang til som spillende. Han blev siden afløst af Anders Egskov Knudsen, der også var cheftræner for damerne i 1. division. Per Berg afløste Knudsen, inden Oliver Klarskov kom til sidste sommer. Han er stadig assistenttræner, selv om han nu spiller i TMS Ringsted.

Hvis Roskilde kommer til at spille, så vil Oliver Klarskov gøre alt for at gøre arbejdet færdigt i barndomsklubben.

Samme forhold har Kenneth Olsen til Roskilde Håndbold. Det var her hans karriere tog sin spæde start, og han er han hjemme igen - og glæder sig til den nye rolle.

- Roskilde Håndbold er min barndomsklub og jeg nyder at komme i hallen og i klubhuset og opleve den gode stemning, der er. Jeg har nu været her i fire år, hvoraf jeg har trænet U19 de sidste tre år. I den periode har klubben taget store skridt i den rigtige retning organisatorisk og træningsmæssigt, siger Kenneth Olsen til klubbens hjemmeside.

- Sammen med mit team på U19 Drenge har vi været i stand til at udvikle mange spillere der har allerede har fået debut i både 1. og 2. division. I den kommende sæson rykker stort set hele U19-holdet op i herreafdelingen, hvoraf flere vil få plads på Herre 1. Det er en stor tilfredsstillelse for os at se spillerne udvikle sig og få større roller på klubbens bedste hold. Dette er vi blandt andet i stand til på grund af det gode samarbejde, der er mellem herreafdelingen og ned gennem ungdomsrækkerne, siger Kenneth Olsen.

- Jeg glæder mig over, at jeg får lov til at hjælpe dem godt i gang med deres seniorkarriere og samtidig fortsætte samarbejdet med Rasmus Svane. Jeg er sikker på, at vi kan fortsætte med at udvikle herreafdelingen og spillet. Samtidig gør jeg mig klar til udvikle klubbens kommende U19 hold, som bliver en stor udfordring. Der er enormt mange dygtige U17 spillere, hvoraf en del af dem skal spille U19. Det bliver rigtig spændende at arbejde med nogle af årgangens bedste spillere, siger den kommende assistent.

- Jeg vil selvfølgelig fortsat have fokus på at udvikle den enkelte spillers individuelle kompetencer, ligesom jeg vil arbejde med deres taktiske forståelse. De skal blive bedre til at forstå, hvad man kan gøre i forskellige situationer - så de derigennem bedre kan udnytte deres egne og holdkammeraters individuelle kvalitet, siger Kenneth Olsen.