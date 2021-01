Rasmus Svane og Oliver Klarskov på Roskildes bænk. Nu er Oliver startet som spiller i TMS Ringsted. Foto: Anders Kamper

Svane kan godt forstå Klarskovs valg

Sport DAGBLADET - 21. januar 2021 Af Anders Kamper

Mens Roskilde Håndbolds herrer i 2. division ikke må spille og træne i denne tid, så har assistenttræner Oliver Klarskov Knudsen snøret skoene og er begyndt at træne med i Liga-klubben TMS Ringsted. Her spillede Oliver Klarskov frem til sommeren 2018, hvor han under vægttræning slog hovedet ind i en vægtstang og pådrog sig en hjernerystelse, som han kæmpede længe og en nærmest umulig kamp med.

Hen over sidste vinter blev det bedre, og i marts sidste år meddelte Roskilde Håndbold og unge Klarskov, at han i denne sæson skulle være assistenttræner for klubbens 2. divisionshold ved siden af Rasmus Svane.

Den er så blevet stoppet og ødelagt af coronaens hærgen, og det gav Oliver Klarskov mulighed for at starte i TMS for at se, om han kunne gøre sig som spiller på topniveau igen.

I dag er ingen, og slet ikke i TMS, i tvivl om, at det kan Oliver Klarskov, og for nylig indgik han en to-årig kontrakt med klubben med start 1. juli.

Han er tilbage på banen, mens Roskilde ikke spiller, og Rasmus Svane kan godt forstå assistenttræneren.

- Jeg er glad på Olivers vegne over, at han er kommet til at spille håndbold igen. Da han blev præsenteret som assistenttræner, ville han ikke selv sige det højt, men det gjorde jeg: At mit største ønske var, at Oliver var håndboldspiller. Han kunne altid blive træner om 10 år, men det kan man ikke den anden vej som spiller. Han har fået en god chance og et fint tilbud fra Ringsted, han ikke kunne sige nej til, og så skal han slå til. Selvfølgelig. Også selv om jeg rigtig gerne havde set ham spille hos os næste sæson, siger Rasmus Svane.

Men det er han vel trods alt for god til..?

- Jeg har ikke set ham spille eller træne med Ringsted, så det er svært at sige, men Oliver ved godt, hvad hans hoved og krop kan tåle, så han har mærket godt efter i forhold til det valg, han har truffet. Det ændrer ikke på, at det havde været fedt, hvis han havde taget en sæson i Roskilde. Men Oliver har hele livet drømt om at spille i Håndboldligaen, og nu er muligheden er der, og så kan jeg godt forstå, han er hoppet ud i det, siger Svane.

- Jeg tror, han kan komme helt tilbage igen. Han er virkelig stædig, og han har lært meget af hele forløbet med hjernerystelsen i forhold til at komme tilbage. Det bliver spændende at se og følge ham, for han var god, da han de rykkede op og han blev skadet. Ligaen er hårdere, så han skal bruge tid på at komme i form, men så kommer han det.

Og han kan spille i TMS med god samvittighed, når I ikke må spille?

- Ja. Der er intet der binder ham i Roskilde, så det er fint. Hvis vi havde spillet, og han var startet i Ringsted, ville det have været underligt. Jeg ved godt, at der er noget særligt mellem Oliver og Ringsted, så på den måde overrasker det her mig ikke. Men hvis vi spillede, ville han nok have spillet nogle kampe for os i foråret, inden han var taget videre. Nu bliver det nok ikke sådan, og sådan er det, konstaterer Rasmus Svane.

Oliver Klarskov spillede comeback-kamp for TMS i fredags, da holdet slog Nordsjælland i en træningskamp i Helsinge.