Svane: Aflysning det eneste rigtige

Sport DAGBLADET - 11. marts 2020 kl. 23:58 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han skal møde ind på jobbet som skolelærer i hvert fald torsdag, men der bliver ikke noget aftensjov i fritidsjobbet som cheftræner for Roskilde Håndbolds mandlige 1. divisionshold for Rasmus Svane.

Ingen tur til fødebyen Ringsted for at møde og drille TMS i de grønblusedes jagt på det ene lillebitte point, der mangler i at kunne kalde sig Liga-hold fra næste sæson.

Sent i aftes - efter dagens Corona-pressemøde med statsminister Mette Frederiksen m.fl - aflyste Dansk Håndbold Forbund »alle kampe, stævner og arrangementer for alle rækker fra liga og nedefter« med øjeblikkelig virkning og »foreløbigt i 14 dage«.

- Det er, som det er. Der er heldigvis nogle, der er meget klogere end mig, når det handler om Corona. Og de udmeldinger, der kommer fra statsministeriet, kan man ikke sidde øverhørig.

- Det er en uvirkelig situation, der berører hele verden og er dybt alvorlig, og der er det her trods alt bare håndbold. Vi havde glædet os til at spille kampen mod Ringsted, men det er, som det skal være. Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige at gøre at aflyse, siger Rasmus Svane, der ikke ved, hvornår han så kommer til at se sine spillere igen.

- Vi lukker naturligvis også ned for alt, der hedder træning. Det er svært at sige, hvad forbundet så gør herefter, men det kunne godt tyde på, at sæsonen er slut. Spørgsmålet er vel, hvordan de får skruet det sammen med, hvem der rykker op og ned.

- Vi er selvfølgelig nede, og TMS Ringsted tager selvfølgelig den direkte oprykningsplads - men derudover er der virkelig meget på spil for mange hold, der ligger og slås om de andre direkte nedrykningspladser og kvalpladserne, siger Rasmus Svane og føler sig personligt også heldigere stillet end mange kolleger.

- Vi er jo »forskånede« i den forstand, at vi er en forening - men det bliver nok barskt og hårdt for så mange andre, hvor det decideret er deres job. Men igen - der er ingen tvivl om, at det er den rigtige beslutning, siger Rasmus Svane.