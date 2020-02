Roskilde-træner Anders Knudsen.

Svækket Roskilde-hold til Ringkøbing

Sport DAGBLADET - 22. februar 2020

Ikke bare er Ringkøbing et af de bedste hold i 1. division - men når Roskildes kvinder i 1. division søndag formiddag sætter sig i bussen med kurs mod det vedstjyske, så er det i en selvvalgt svækket udgave.

Fire spillere bliver nemlig hjemme for at hjælpe 2. holdet i 2. division mod Brøndby. Det handler om at undgå nedrykning.

- Ringkøbing er jo i forvejen et kanongodt hold, og når vi så selv møder op i en lidt handicappet udgave, ja så er det klart, at Ringkøbing er megafavoritter. Det er en klassisk »gratis kamp«, som ingen forventer, at vi skal hente point i. Jeg vil ikke sige, at vi har solgt den på forhånd, men jeg vil sige, at hvis vi kan tage derfra og have tabt med fem, så har det været en succesoplevelse for den unge trup, jeg har med, siger træner Anders Knudsen.

- Selvfølgelig kan vi lave sensationen og tage point - hvis jeg ikke troede på dét, så skulle jeg ikke være håndboldtræner. Ringkøbing har tabt et par enkelt kampe og er ikke usårlige - faktisk ert Vendsyssel vel ligenu et bedre hold end dem. Men det ændrer ikke på, at jeg tænker, at vi vel kun har omkring 10 procent chance for en sejr, siger træneren.

Roskildes sidste fem kampe er endt således: Roskilde-Stjernen 25-19, Hadsten-Roskilde 28-29, Roskilde-DHG 36-32, Roskilde-Gudme 25-26, Vendsyssel-Roskilde 27-22.

Roskilde har op til denne udekamp - for første gang i sæsonen - vundet tre kampe på stribe. Men hvis roskildenserne tror, at de har gang i en bemærkelsesværdig stribe af sejre, kan de godt tro om igen. Ringkøbing møder nemlig op til kampen med hele fem sejre i træk; og med ni sejre i de sidste 10 kampe, i øvrigt.