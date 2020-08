Suså og Hvalsø spillede uafgjort

Begge parter vurderede sig selv som tættest på sejren med størst ærgrelse i Suså-lejren, hvis der skulle have været en vinder, men når det nu ikke kunne blive til mere end uafgjort, så var det også ok.

- De er et godt hold i en forrygende form. De vil få mange point, og så har de i Simon Højgaard bare en giftig herre, der kan gøre det surt for et hvert forsvar, siger Casper Brinn, der dermed også indirekte antyder, at han vurderer Suså selv som et ganske godt bud på en topplacering.