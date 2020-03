Mathias Glass (som her scorer tidligere på sæsonen) og resten af Benløse-teamet kan kigge langt efter et DM-trofæ i denne sæson. Der bliver nemlig ikke uddelt noget... Foto: Anders Kamper

Surt show for Benløse: Resten af sæsonen er afblæst

I en sæson, hvor Benløses floorballmænd havde mulighed for at forvare deres danske mesterskab og hvor de allerede har vundet pokalturneringen, er det nu slut. Ikke flere kampe, sæsonen er afblæst.

- Det er trist og nærmest den værste udmelding, forbundet kunne komme med. Jeg kan selvfølgelig godt forstå den, men jeg havde håbet, at man havde afventet lidt og set tiden an og om der blev åbnet op for et eller andet, Final4 eller noget. Det føles så tomt nu, at stå med en spillertrup, der har knoklet i ni måneder og været så meget igennem med skader.