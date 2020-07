Frederikke Lærke sidste sommer i lufthaven i Kastrup om nybagt europamester. Årets strandsæson blev ikke til noget. Foto: Anders Kamper

Sur sommer for Frederikke Lærke

Sport DAGBLADET - 07. juli 2020 kl. 21:37 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden vandt hun EM-guld i polske Stare Jablonki sammen med det danske landshold, og i år skulle den have stået på VM i Italien, der skulle afvikles i disse dage.

Men nej. Coronaen satte ind i marts og ødelagde hele den sommersæson med strandhåndbold, som Roskilde Håndbolds Frederikke Lærke holder så meget af og som hun nærmest kun spiller om vinteren for at være forberedt til.

Ingen DM-sæson og ingen internationale turneringer i regi af Eurohandball-Beachtour (EBT).

- Det er rigtig, rigtig, rigtig træls. Det er bare nederen. Jeg siger jo altid for sjov, at jeg kun spiller indendørs for at holde mig i form til beach, og det mener jeg jo lidt. Men jeg kan jo godt forstå, at det er det første, der ryger, når der skal tages hensyn til en pandemi. Men det er surt, når man har glædet sig i et helt år, siger Frederikke Lærke under et par fridage i Tyskland.

I marts, da Danmark blev lukket ned, håbede Frederikke Lærke, at beach-sæsonen kunne gennemføres, men som tiden gik, blev det mere og mere usandsynligt.

Hjemme i Roskilde er der trænet i sandet, og så gennemførte landstræner Morten Holmen en frivillig landsholdssamling i Nordjylland, hvis sæsonen nu blev gennemført. 20 spillere var med.

- Det var helt privat og for dem, der savnede at spille og for at vise, at man var klar, siger Lærke.

Mere skete der altså ikke, og nu kalder indendørstræningen snart igen under de nye trænere Daniel Rensch og Kasper Jensen.

- Beach har givet mig det der pep til sæsonen fordi man spiller i overtal og spiller meget taktisk, og så er jeg klar på en anden måde til vintersæsonen. Den har jeg ikke i år, så jeg er gået glip af en masse god sommertræning - taktisk, teknisk og fysisk. Men jeg er ikke mindre motiveret nu, slet ikke, for det er jo næsten to forskellige sportsgrene. siger bagspilleren og lægger til:

- Nu skal jeg jo spille en indendørssæson for at kunne spille beach næste sommer.