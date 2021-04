Andreas Stryger - her for HØJ mod Ajax og den tidligere TIK'er Hakan Sahin, der skifter til Nordsjælland - kommer til Taastrup. Foto: Anders Kamper

Stryger til TIK Taastrup

Efter to sæsoner hjemme hos Team Sydhavsøerne skifter den 31-årige playmaker Andreas Stryger fra den kommende sæson tilbage til håndbold på Sjælland, og han træder i hvert fald for en stund et trin ned af karrierestigen, idet han har valgt at tørne ud for TIK Taastrup, der holder til i 2. division.