Streg-talent fortsætter i Roskilde

- Jeg er rigtig glad for, at Magnus forsætter i Roskilde Håndbold endnu en sæson, for Magnus har haft en stejl udviklingskurve de sidste to sæsoner. Magnus har som så mange andre stregspillere spillet en stor del af sin ungdomstid som bagspiller, og det har givet ham en rigtig god spilforståelse.