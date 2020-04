Simone Lund i aktion for Furesø. Foto: Mads Hussing

Streg fra Furesø til TMS

Sport DAGBLADET - 15. april 2020 kl. 21:43 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sommer sprang hun ud som student, og efter sommerferien tager stregspiller Simone Lund springet fra barndomsklubben Furesø i 2. division til 1. division og TMS Ringsted, hvor den corona-hjemsendte assistent- samt kommende cheftræner Per Wulff føler, at han er ved at have truppen på plads.

Simone Lund skal tage kampen om spilletid op med Louise Wendelbo og Katrine Thomsen, og hun tror på projektet:

- Jeg har valgt at skifte til TMS Ringsted, da jeg ønsker at udfordre mig selv ved at taget et skridt op ad. Jeg har hørt rigtig godt om Ringsted, og de har et godt træningsmiljø og en masse dygtige og unge spillere, som jeg glæder mig til at møde og lære af, siger Simone Lund i en pressemeddelelse, hvor også Per Wulff udtrykker sin tilfredshed:

- Simone er en spændende spiller, som vi glæder os meget til at være med til at udvikle. Vi er meget sikre på, at det bliver en god oplevelse for TMS og for Simone at skifte til TMS og 1 division, siger cheftræneren.

Han har tidligere sikret sig Simone Lunds Furesø-holdkammerat, bagspiller Ronja Levinsen med rødder i Roskilde, hvorfra fløj Rie Haslund er kommet direkte. Natascha Wollesen returnerer fra Vendsyssels Liga-oprykkere, og ligeledes er der gensyn med keeper Heidi Gregersen, der starter op igen for at afhjælpe tabet af Kamilla Davidsen.