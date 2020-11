Det er Bo Spellerberg (forrest), der primært dikterer HØJs spil, men Marcus Stoustrup er ikke bange for at overtage kommandoen. Foto: Jeppe Lodberg

Stoustrup lærer, men er ikke »i lære«

- Njah, det er jo desværre nok Bo, der har det meste at skulle have sagt. Der er jo - som der også skal være - et hieraki på holdet, og det har vi meget godt styr på, føler jeg. Men jeg er ikke altid den bedste til at høre efter, og jeg har også mine egne ideer, og dem er jeg ikke bange for at prøve af.