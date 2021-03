Magnus (tv.) og Anton Bramming inden kampen i Ringsted. Foto: TMS Ringsted

Storebror Bramming vandt brødreduel i Ringsted

Sport DAGBLADET - 07. marts 2021 Af Anders Kamper

Inden kampen fik de sig en hyggesludder på midten af banen, og efter kampen mødtes de udenfor omklædningsrummene, hvor lillebror Anton Bramming i TMS Ringsted fik en trøstende og opmuntrende krammer af storebror Magnus i TTH Holstebro.

Ikke bare vandt TTH 29-25, Magnus Bramming blev også topscorer for sit hold med 10 mål, mens Anton Bramming startede inde, men blev skiftet ud efter kort tid og kom ikke på tavlen lørdag aften.

Undervejs lignede det TMS Ringsteds kamp, hvor holdet var tæt på at gå til pause 15-12, men måtte nøjes med 14-12, og efter sidebyttet tog TTH fat og vendte kampen helt rundt.

- De ramte os der, hvor det gjorde ondt ved at tage tempoet ud af kampen og møde os højt i deres forsvar, og de tvang os til at lave en masse tekniske fejl i 1. halvleg og brændte chancer. I 2. halvleg fik vi bedre styr på dem, lavede færre fejl og var i kontrol det meste af halvlegen, siger Magnus Bramming, der sammen med familien har rødder i Roskilde og har den anden bror, Emil, i HØJ.

- Vi havde svært ved at omstille os til Ringsteds pres, men heldigvis blev det bedre, og så stod Rikard (målmand Frisk, red.) en god kamp. Det bliver tit sådanne kampe mod Ringsted, hvor de er med i store dele af kampene, men vi viste vores klasse ved at trække fra. Det er svært at spille her, det ved vi. De spiller på deres præmisser, og det skal de, for hvis de skal ud at løbe med os i 2x30 minutter med fuld damp, så tror jeg ikke de har mange chancer. Men med den måde, de griber det an på, så har de en chance, og så var det rart, at vi holdt hovedet koldt.

Hvem vil du helst have i Ligaen - Lemvig eller TMS?

- Ha, ja det er jo umuligt at svare på. Lemvig er jo dejlig tæt på os, men det er synd for dansk håndbold, at der ikke er flere klubber i Ligaen fra Sjælland, når jeg selv kommer herfra - også når brormand spiller herovre. Jeg håber, at flere sjællandske hold kommer op, men sådan er det ikke nu, og Ringsted kæmper med næb og klør med, hvad de har at gøre med. De har været tæt på mange gange, men er langt fra at blive nu. Sådan er det. Der skal store spillere og store penge til for at bide sig fast i Ligaen. Hvis de rykker ned, så vil de jo vinde flere kampe i 1. division, og nu har mange af deres spillere prøvet det og fået lidt knubs og lært af det i Ligaen. Så er de klar til at komme igen, er jeg sikker på, siger Magnus Bramming.

Han sender brødretanker i retning af Anton i TMS.

- Han havde en kage med fra vores mor, som han kun ville give mig, hvis vi lod dem vinde, men den går ikke! Det var godt at se ham på banen, selvom det ikke fungerede for ham, og så kom Dudek (Mads, red.) ind og spillede en rigtig fin kamp. Anton er stadig ung og skal suge til sig og lære. Jeg har selv været i hans situation, hvor man kæmper for at spille, så man skal tage chancen, når den kommer. Han gør sit og prøver, og han er ikke bare passiv - så meget har jeg da set ham spille. Der er mange gode år i ham, og forhåbentlig kommer vi til at spille mod hinanden mange gange fremover, siger 30-årige Magnus Bramming, der sidste sommer skrev en historisk fem-årig forlængelse af kontrakten med TTH.