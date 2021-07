Cheftræneren for Roskildes kvinder, Daniel Rensch, er fuld af forhåbninger forud for sæsonstarten. Foto: Jeppe Lodberg

Store forhåbninger i Roskilde

Sport DAGBLADET - 20. juli 2021

Sidste sæson sluttede Roskildes 1. divisionskvinder som nummer otte i rækken - og i en ellers ofte forudsigelig række, var roskildenserne måske netop det allermest forudsigelige hold af dem alle.

For med meget få undtagelser var det således, at Roskilde stort set altid tabte til holdene fra top 7 - men samtidig ligeledes vandt stort set rub og stub af kampe mod nummer 9, 10, 11 og 12 i rækken.

Det kan da vist roligt kaldes for stabilitet, men kigger man frem mod den meget nært forestående 2021/2022-sæson, er der ingen tvivl om, at både Roskildepigerne og cheftræner Daniel Rensch sigter højere end dét denne gang.

Når han kigger ud over den samlede trup, ser den nemlig med trænerens ord "stærkere og bredere" ud end i sidste sæson - hvilket seks bekræftede tilgange (som måske bliver til syv) mod fire afgange i hvert fald rent numerisk bakker fint op.

- Jeg synes, det ser virkelig spændende ud. Jeg mener, at vi rent offensivt har mange flere kompetencer, vi kan sætte i spil. Hér synes jeg, at vi i sidste sæson måske netop var lidt smalle i vores offensive udtryk, siger Daniel Rensch.

- Den udvikling glæder jeg mig meget over, og jeg synes især, at vi kommer til at have noget mere gennembrudskraft. Her kan man for eksempel nævne en Sarah Vabø, som først kom ved juletid og en Caroline Kliver, som nu for alvor har vænnet sig til at være seniorspiller. Det er ret spændende, siger træneren.

Han glæder sig også såre over at have kunnet holde fast på en spiller som stregfighteren og forsvarseksperten Mollie Edelved, på trods af at hun med Daniel Renschs ord "har fået masser af tilbud fra andre klubber".

På negativsiden skal man til gengæld ikke glemme at nævne, at Roskilde i den forestående sæson kommer til at mangle én af holdets største profiler gennem mange sæsoner: Venstrebacken og forsvarskrumtappen Malene Nielsen.

Hun lider - viser det sig nu - af hoftedysplasi, noget som hun aldrig har kendt til, men som åbenbart har været medfødt hos hende. Det betyder, at hun nu skal opereres og følgelig er ude mindst et år.

- Og så må vi se, om det efterfølgende giver mening for Malene at genoptage karrieren, eller hvad hun kommer frem til, siger Rensch. Og tilføjer om den garderhøje bagspiller.

- Hun har haft en kæmpe rolle på holdet, og hun er sådan en spiller, der tager selvstændige beslutninger i kampen. Og det at have sådan en spiller på banen, gjorde mig tryg som træner.

- Så dén er jeg lidt spændt på, for hende kommer vi til at mangle rigtig meget. Men rent kompetence- og talentmæssigt ser det rigtig interessant ud forud for sæsonen. Og jeg synes, at vi har forstærket os på samtlige positioner, konkluderer cheftræneren.

Stine Dunsø, fløjspiller (Rødovre) Tilgang:Ida Hendrick, venstre fløj (Lyngby)Julie Gottschalksen, højre fløj (TMS Ringsted)Christina Søndergaard, streg (Rødovre)Viola Tranberg, venstre back/playmaker (Ydun)Silje Selstad, venstre back (Fana - Norge)Cecilie Steensborg, playmaker (klubløs efter langtidsskade)Afgang:Malene Nielsen, venstre back (hoftedysplasi - som minimum ude hele sæsonen. Måske karrierestop)Simone Toftdal, venstre fløj (skal studere i Frankrig)Amalie Bervild, streg (stopper på eliteplan)Stine Dunsø, fløjspiller (Rødovre)