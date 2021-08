Oskar Snorre samlede en tilbagelægning op efter en god time. Og derfra startede nedturen for HB Køge, som ellers førte 2-0 på det tidspunkt. Foto: Kenn Thomsen

Store fejl kostede HB Køge sejren

Sport - 29. august 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Nuvel, HB Køge tabte da ikke søndag eftermiddag mod Vendsyssel - men det må i dén grad have føltes sådan for hjemmeholdet efter de 90 minutter, hvor sjællænderne var klart bedste hold. Alligevel sluttede kampen 2-2.

HB Køge viste allerede, inden der var spillet så meget som et minut af kampen, at der ikke er langt fra tanke til handling i klubben. Angriberen Joachim Rothmann, som skrev under med HB Køge så sent som lørdag, var nemlig allerede med i startopstillingen.

I selve kampen skulle der da også bare gå syv minutter, før omtalte Rothmann kom til en chance, men hans skud fra en 13-14 meters afstand var helkikset og således ufarligt.

Efter 19 minutter blev det imidlertid temmelig farligt, for nu at sige det mildt: Efter lidt hurtigt småspil foran feltet, blev bolden sendt ud til Pierre Larsen, som gik til baglinjen og lagde en sukkerbold med god højde til bagerste stolpe. Og her dukkede såmænd Joachim Rothmann op og headede kuglen i nettet til 1-0. Hvilken debut.

Og målet gav tydelig selvtillid til HB Køge, som ellers havde indledt kampen med mest at spille på omstillinger. Og efter fint forarbejde fra Emilio Simonsen, sparkede Mike Jensen lige forbi mål på et fint langskud med venstreskøjten.

Det var dog blot et varsselsskud, for to minutter senere - i det 27. minut - gjorde Jensen det til 2-0. En dyb aflevering nede fra forsvarszonen fra Mathias Nielsen sendte Mike Jensen i en friløber, og her var han klinisk og sendte bolden fladt uden om Lucas Jonsson i Vendsyssel-buret.

2. halvleg var stort set kun lige skudt i gang, før hjemmeholdet var millimeter fra en øget føring. Casper Jørgensen lavede finurlige ting på venstrekanten, og midt for mål sparkede William Madsen så - godt presset - lige på Vendsyssel-keeperen.

Fem minutter senere begik Oskar Snorre dog en brøler af de større, da han samlede en hoppende tilbagelægning fra Daniel Thøgersen op. Det gav gæsterne et indirekte frispark syv meter fra mål. Og efter at Vendsyssel i første omgang havde brændt, skulle sparket tages om, da HB Køge-forsvaret var løbet for tidligt frem. Og i andet forsøg sendte Panagiotis Armenakas så bolden i nettet.

En helt unødvendig og dum måde at lukke udeholdet ind i kampen på igen.

HB Køge fik sig samlet op igen, og efter præcis en time spillet, satte William Madsen i et fint rush med bolden ned midt igennem banen. Herfra fandt han Emilio Simonsen i venstre side af feltet, men den lille midtbanemand overplacerede sit skud.

Men ak ak - kæmpe fejl var hjemmeholdets nemesis denne dag, og Casper Jørgensen lyttede ikke spor efter, da der blev råbt »ryg« til ham gentagne gange. Og i stedet blev bolden pillet fra ham lige uden for eget felt, og så kunne gæsternes Mikkel Wohlgemuth nemt trille bolden i mål. At det lige var Wohlgemuth, der skulle score, var nærmest bare ekstra salt i såret, al den stund at han selv spillede i HB Køge i flere år.

Hjemmeholdet pressede dog videre - determineret på at det skulle være løgn med dét pointtab. Og både Rothmann og Pierre Larsen var tæt på en scoring. Det var dog intet at måle med Daniel Thøgersens flotte frispark efter 79 minutter, som tog underkanten af overliggeren og sprang ned lige præcis på den forkerte side af målstregen.

Med fire minutter tilbage var det så Pierre Larsen, som efter en returbold havde frit spark midt i feltet. Men bolden lå til venstrebenet, og så sparkede han lige på keeper Jonsson.

Det skulle bare ikke være for HB Køge - endnu en gang.