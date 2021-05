Jakob Johansson - her i en sjælden aktion mod Helsingør - skal finde en anden klub end HB Køge. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Store farvel-dag i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store farvel-dag i HB Køge

Sport DAGBLADET - 12. maj 2021 kl. 21:56 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

- Der er mange, der ikke ved, om de er her efter sommerferien... Vi må konstatere, at den usikkerhed - kombineret med, at den nuværende træner er på vej ud og nye på vej ind, og i og med, at der ikke rigtigt er noget på spil - det har været en rigtig dårlig cocktail for os. Og jeg kan garantere, at efter i morgen ved alle spillere, om de er her efter sommerferien eller vi siger farvel, sagde HB Køges direktør Per Rud tirsdag aften efter 0-5 blamagen mod FC Helsingør i 1. divisions oprykningsspillet, hvor de blå/sorte blot har hentet ét point i syv kampe.

Og onsdag blev der holdt ord. Via HB Køgs hjemmeside blev det offentliggjort, at yderligere otte spillere fra den nuværende trup er forhenværende, når den nye trænerduo Daniel Agger og Lars Jacobsen kalder til deres første samling den 17. juni.

I forvejen var der vished om, at Mathias Høst fortsætter i Næstved, og at Oliver Sonne fortsætter i Silkeborg i superligaen efter udløbende kontrakter, og et femkløver er ligeledes på vej ud af døren med udløb: Mark Gundelach, Magnus'erne Häuser og Wørts, Jakob Johansson og Lorenzo Burnet.

Og de fem følges med Valon Ljuti, Rocco Romeo og Mikkel Qvist, der alle er tilknyttet på lejeaftaler.

- Vi står foran en større udskiftning i vores trup, og derfor har vi den seneste tid gennemført samtaler med de spillere, der har kontraktudløb til sommer. Det har resulteret i at otte spillere har fået besked om, at de af forskellige årsager ikke får forlænget aftalerne, og dermed ikke indgår i planerne fremadrettet.

- Flere af spillerne har de seneste år spillet mange kampe for os, og så er der spillere, som desværre ikke helt har fået så meget ud af det, som vi havde håbet på. Men konklusionen er, at vi har brug for en markant ændring i truppens sammensætning til den kommende sæson, siger Per Rud til klubbens hjemmeside om den kommende masseafsked.

Foreløbig er Pierre Larsen og Oscar Buch hentet ind fra henholdsvis Fremad Amager og Hvidovre, hvor offensivspillerne har udløb - og så kommer den endnu mindre angriber, 18-årige amerikanske Ronald Arevalo, til på en kontrakt, som han allerede skrev under på for et par år siden.

- Derudover får vi Frank Assinki, Jonathan Canto, Casper Jørgensen, Christian Toftdahl og Frederik Munck hjem fra lejeophold, og så er vi selvfølgelig også i fuld gang med at afsøge markedet og tale med interessante spillere, som vi er overbeviste om kan være med til at løfte os fra vores nuværende niveau, siger Per Rud.