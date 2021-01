Charlotte Bisser (med bolden) i sin hidtil seneste sæson for TMS - hér mod Horsens, som hun efterfølgende skiftede til. Nu er tilbage tilbage hos de grønblusede. Foto: Anders Ole Olsen

Stor profil vender tilbage til TMS

Fra januar 2017 til sommeren 2018 var højrefløjen Charlotte Bisser at finde i TMS Ringsted, som mange måske kan huske.

Hér blev hun hurtigt en profil - og efter 48 mål i de 14 kampe, hun nåede for TMS i sin første halvsæson i klubben, tog tingene for alvor fart i 2017/2018-sæsonen. Hér scorede Bisser hele 111 mål i sæsonen, og det var så klart nok til at gøre hende topscorer i TMS Ringsted, ligesom hun også sluttede højt på den samlede topscorerliste den sæson.

Det havde de godt opdaget hos fremadstormende Horsens, som snuppede højrefløjen og i den følgende sæson spillede sig op i Ligaen. To år blev det så følgelig til for Bisser i det østjyske - men her opnåede hun da heller aldrig helt samme succes som hos de grønblusede. »Bare« 54 mål i de to sæsoner blev det til for den hurtige højrefløj, som mestendels var andetvalg i Horsens.

I sommer fik hun så ophævet sin kontrakt med Horsens, og har siden da været klubløs - og faktisk ikke rigtig spillet håndbold. Men nu er lysten til elitehåndbold ved at være der igen - så derfor har Charlotte Bisser lavet en aftale for (foreløbig) resten af sæsonen med TMS Ringsted.

Det fortæller TMS-træner Per Wulff fredag eftermiddag. En aftale, som Wulff er særdeles tilfreds med.

- Charlotte er kommet tilbage til Sjælland efter et par år i det jyske, og hun er så startet stille og roligt op hos os nu. Hun har trænet med i et par ugers tid og er formodentlig med mod Gudme (lørdag, red.), fortæller Per Wulff - og tilføjer om højrefløjen.

- Hun mangler selvfølgelig noget kampform og skarphed, eftersom hun ikke har spillet kampe siden foråret sidste år. Men hun ser rigtig fin ud, og hvis hun kommer tilbage til sin gamle form, bliver hun uden tvivl en klar forstærkning af holdet.