Stor profil stopper i HB Køge

Når HB Køges kvinder lørdag eftermiddag spiller mesterskabskamp mod Brøndby, skal der tages afsked med fire spillere, idet Laura Juul Hansen, Anna Mogensen, Rosa Horskjær og Lærke Bjergager Niklasson stopper.

Sidstnævnte er den største profil af de fire spillere med en fast plads på en af kanterne, men nu stopper hun for at tage til USA.

Niklasson skal spille collegefodbold for University of Massachusetts, hvor "hun på grund af sit høje akademiske og fodboldmæssige niveau har fået tildelt et fuldt scholarship, der løber over de næste fire år," skriver HB Køge på deres hjemmeside.

- Lærke har været en spiller, der altid er ankommet til træning og kamp med den rigtige attitude. Via hårdt arbejde, højt humør og det rigtige gåpåmod har hun udviklet sig helt vildt og været med på rejsen fra 1. Division til toppen af Gjensidige Kvindeligaen. Det niveau, som Lærke har bevist i løbet af de sidste seks måneder, berettiger i den grad til toppen af dansk fodbold, og det er ærlig talt pokkers ærgerligt, at hun forlader os.

- Alle på og omkring holdet har gjort vores for at overtale hende til at blive, da vi er sikre på, at hendes udvikling kan fortsætte længe endnu, men vi har også en respekt for hendes ønske om at prøve sig selv af i USA, hvor der venter et helt andet liv. Vi ønsker Lærke, Laura, Anna og Rosa al held og lykke fremover”, siger HB Køges direktør Per Rud.

Lærke Bjergager Niklasson har spillet 29 kampe og scoret 17 mål for HB Køge.

Laura Juul Hansen: 21 kampe, tre mål.

Rosa Horskjær: 10 kampe. Anna Mogensen: En kamp.