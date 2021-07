Andreas Søgaard i en af de blot fem kampe, som Roskilde Håndbold fik spillet i sidste sæson - mod TMS Ringsteds andethold og Christian Wacher, der blev besejret 30-25. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Stor kamp om pladserne i Roskilde

23. juli 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Rasmus Svane har efterhånden stået i spidsen for Roskilde Håndbolds bedste herrehold i mange år, så han har prøvet både det ene og det andet med holdet - inklusive en komplet uventet og lettere vanvittig oprykning til 1. division for lidt over to år siden.

Men intet har dog været så underligt som de seneste godt 15 måneder; altså den periode, hvor corona har hærget - for i modsætning til i Ligaen og i 1. division har 2. division været langt hårdere ramt af aflysninger og afbrydelser.

Tag nu bare den seneste »sæson« - anførselstegnene er absolut placeret med vilje. For grundet pandemien og Kulturministeriets vurdering om, at 2. divisionshåndbold ikke lever op til definitionen af professionel idræt - ja, så blev sæsonen 2020/2021 bare fem kampe lang for spillerne fra Roskilde.

Andre hold nåede kun fire kampe, og Næstved sågar bare tre. Ja, det var lidt en joke af en sæson, er mange i håndboldmiljøet enige om, og spørger man Rasmus Svane har det i hvert fald givet én af de mest underlige optakter til en ny af slagsen, som han næsten kan komme i tanker om.

- Det bliver utrolig mærkeligt at starte op igen på rigtig mange områder. Også fordi at efter afblæsningen af sæsonen, jamen der var der jo også lang tid efterfølgende, hvor vi kun måtte træne i små grupper og ikke kunne få noget ordentlig håndboldtræning.

- Men heldigvis har de sidste måneder inden sommerferien da været gode, og jeg vil ikke sige, at vi nåede at komme i decideret god form, men rent håndboldmæssigt fik vi indøvet en masse gode, basale ting, tilføjer træneren.

Men summa summarum går Svane og co. ind til sæsonen 2021/2022 med en noget uvis følelse, for hvor ligger holdet egentlig reelt selv - og ikke mindst; hvor ligger konkurrenterne?

Det kan være svært at gisne om med så lidt »data« i bagagen; men én ting som Svane glæder sig markant over er truppen.

Han har blot haft en enkelt afgang fra holdet - reservemålmand Tobias Kronborg. Mens der til gengæld den anden vej er kommet hele otte spillere. Hér skal der til det sidste tilføjes, ret så væsentligt, at de seks af spillerne er oprykkede U19-spillere af egen avl. Men til gengæld netop dét, at man har valgt at tage SÅ mange spillere op på 1. holdet, det siger næsten alt, påpeger Rasmus Svane.

- U19-årgangen fra den seneste sæson har været helt sindssygt stærk - måske en af de bedste nogensinde. Så selv om vi får et ret ungt hold på 1. holdet nu, så bliver det også et meget bredt hold. Der kommer enormt stor konkurrence om pladserne, siger Svane med hørbar tilfredshed i stemmen.

Tilfredshed har han også over, at rækkens vel ellers klart største oprykningsfavorit, FIF, nu netop allerede ER rykket op i 1. division. Noget som faldt på plads efter hele miseren omkring TMS og den først på skrivebordet tildelte ligaplads. Og som betød, at der i den kommende sæson vil være 15 hold i Ligaen.

Dermed »manglede« der jo et hold i 1. division, og den plads er så gået til FIF, som stod nummer to på den såkaldte reserveliste. Etterne på listen, Odder, takkede nej til pladsen.

- Det kan jeg ikke helt klage over, og dermed må man jo formode, at vi skal spille med helt i toppen. Jeg forventer, at Stadion som sædvanlig vil spille med om topplaceringerne - men også Taastrup og Køge har jeg forventninger om kan blande sig deroppe, sammenfatter Roskilde-træneren.

Roskildes 2. divisionsherrer 2021/2022:

Tilgang:

Oliver Mervald (FIF)

Christian Sloth Johansen (Altenholz)

Mads Jørgensen (Roskilde U19)

Anton Busck-Rasmussen (Roskilde U19)

Emil Beck (Roskilde U19)

Emil Hesselbjerg (Roskilde U19)

Anders Beck (Roskilde U19)

Oliver Engel (Roskilde U19)

Afgang:

Tobias Kronborg (ukendt)