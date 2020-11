Se billedserie HØJ-træner Jesper Fredin har god grund til at signalere »thumbs up« i disse dage. Foto: Claus Birch. Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Send til din ven. X Artiklen: Stor glæde i 1. divisionsklubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor glæde i 1. divisionsklubber

Sport DAGBLADET - 09. november 2020 kl. 20:09 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Fot godt halvanden uge siden blev 1. division i håndbold hos begge køn lukket ned i første omgang i fire uger - men reelt var det nok i virkeligheden blevet til en nedlukning resten af året, vurderer i hvert fald flere af de trænere, vi har talt med mandag.

Så en potentiel meget lang kamppause var på tegnebrættet, fordi Kulturministeriet i første omgang ikke vurderede at, 1. division i håndbold kunne klassificeres som »professionel sport«. Det mente man, fordi hverken antallet af spillere, der får løn for at spille, eller beløbet de modtager, er stort nok til det, lød begrundelsen i slutningen af oktober.

Definitionen af begrebet professionel sport er i den sammenhæng meget vigtigt, da de divisioner, hvor klubberne opfylder kulturministeriets krav for dette, netop er fritaget for det ellers gældende forsamlingloft på 10 personer. I stedet må man i disse rækker være samlet 50 personer.

Og i forhold til den oprindelige melding har piben nu fået en anderledes god lyd vurderet fra i 1. divisionsklubbernes bord. Dansk Håndbold Forbund meddelte nemlig mandag, at 1. division nu atter genoptages. Godt nok først med kampe fra d. 20. november - men til gengæld med »fuld træning« i klubberne med omgående virkning.

Det betød, at man blandt andet i i HØJ, TMS Ringsted og Roskilde således kunne træne helt normalt igen allerede fra i går. I de 10 mellemliggende dage har træningen nemlig foregået opdelt i grupper af 10 og på halve håndboldbaner uden mulighed for at spille på to mål.

Nu kan de til gengæld træne lige som de vil - mens der også venter kampe lige om hjørnet igen. En nyhed, der bragte stor fornøjelse hos de tre nævnte klubber.

Ikke mindst hos HØJ-herrernes cheftræner Jesper Fredin.

- Det er en en fantastisk god nyhed. Der kom et højlydt jubelbrøl inde fra mit kontor, da jeg åbnede min mail i eftermiddags. Ja, det var lige før, at jeg tog en æresrunde, siger Fredin og tilføjer.

- Det er ikke mindst en stor overraskelse for mig, for jeg havde ikke regnet med, at vi ville komme til at starte op igen før tidligst efter nytår. Jeg var ikke stor optimist - men nu ændrer det jo mange ting. Ikke mindst kan vi nu træne helt som normalt, og det betyder alt, siger han veltilfreds.

Om end med knapt så begejstret en stemmeføring som Fredins, er det også en yderst tilfreds cheftræner for TMS-kvinderne - Per Wulff - vi får fat i sidst på eftermiddagen mandag.

- Det er en super god mandagsnyhed, og den klager vi overhovedet ikke over. Jeg havde faktisk overhovedet ikke rgnet med, at vi skulle spille inden jul - men det er selvfølgelig svært at gisne om sådan noget.

- Tiden har været præget af sindssygt stor usikkerhed, men det hér er nærmest perfekt. Nu kommer vi i samme båd som Ligaen i forhold til afvikling af kampe og træning, lige som vi også synes vi reelt bør, tilføjer Per Wulff.

I Roskilde fanger vi den ene del af kvindernes trænerduo, Daniel Rensch, akkurat ni minutter før, at holdet skal på træningsbanen til mandagstræningen - fortæller han. Så timingen er god - ligesom den var det, da DHF's mail tikkede ind.

- Mit humør ændrede sig gevaldigt omkring kl. 14 i eftermiddag, for det er klart, at det betyder meget. Vi kommer nu til at være flere i hallen og kunne tage vores almindelige setup i brug. Og så må jeg da også bare glæde mig over udsigten til kampe lige om lidt igen. Det er trods alt dét, der ligger i DNA'et hos mange af os, påpeger Rensch.