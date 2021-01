Stephanie modtog vild pris, mens hun spiste popcorn i biografen

- Helt vildt overrasket, for jeg synes virkelig, at kandidatfeltet var ekstremt stærkt, og begge de to andre er sindssygt tæt på allerede at have kvalificeret sig til OL. Så at det blev mig, det er altså vildt nok, lyder det fra Grundsøe fra den anden side af Atlanten.

»Stephanies vilje til at slå igennem er fantastisk. De mange ting, hun har måttet give afkald på, siden hun var helt ung og hendes beslutsomhed i forhold til at nå toppen inden for sin sport - er unik. Vi ser frem til at støtte hende og til at følge hendes rejse over de kommende måneder og år (...) Med den rigtige støtte er vi spændt på, hvad Stephanie måske allerede i Tokyo kan opnå«, lyder det fra Bestsellers Brand Director, Anders Gam - i et uddrag af begrundelsen for valget af Grundsøe.