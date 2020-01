Stephanie Grundsøe i sit klubtøj fra riffelskydningsholdet på universitetet, TCU Rifle. Foto: Sharon Ellman Foto: Sharon Ellman

Stephanie fra Jyllinge skyder skarpt i Texas

Sport DAGBLADET - 17. januar 2020 kl. 13:51 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Riffelskydning hverken er eller har nogensinde været verdens største sportsgren - det kan de fleste trods alt godt blive enige om.

Men hvad gør man så, når det netop er riffelskydning, man har et kæmpe talent for og en lige så stor interesse i? Jo, man flytter ud i verden for at finde de steder, hvor sporten er så stor og populær, at man kan dygtiggøre sig mest muligt inden for disciplinen.

Det har den i dag lige knapt 20-årige Stephanie Grundsøe fra Jyllinge for længst både indset og handlet aktivt på.

Således flyttede hun i sommeren 2016 til Norge for at tage sin gymnasieuddannelse på NTG - Norges Toppidrettsgymnasium. Et af de eneste steder i Norden med en decideret skydelinje.

Hér oplevede Grundsøe et ualmindeligt professionelt miljø, og det var da også under årene, at hun udviklede sig eksplosivt rent niveaumæssigt.

Hun opnåede eksempelvis i 2018 både at komme med til ungdoms-OL - samt trods dét kun at være juniorskytte at kvalificere sig til VM for seniorer.

Sidste sommer blev Stephanie så færdig på det norske elitegymnasium, men i det sidste halve års tid inden, havde hun tænkt så det knagede over, hvad hendes næste træk skulle være.

- Jeg ville rigtig gerne finde et sted, hvor jeg både kunne kombinere uddannelse med min sport på højeste niveau, og der må man nok bare erkende, at forholdene ikke er til dét i Danmark, siger Stephanie og fortsætter.

- Men én af de venner jeg havde på gymnasiet i Norge fortalte mig om skyttemiljøet i Sydstaterne i USA, som er noget af det bedste i verden. Han var selv kommet ind på universitetet i Kentucky, og det lød da også lovende. Men efter at jeg havde været på besøg både i Kentucky og i Texas, valgte jeg »TCU«, fortæller Grundsøe - netop over telefonen fra det amerikanske.

TCU står for Texas Christian University, »men det er altså ikke sådan et slags sted«, skynder Jyllinge-skytten at tilføje med et grin - henvisende til, at der hverken skal bedes morgenbøn eller lignende inden dagens skolegang og skydeundervisning.

Som det er meget brugt i USA har hun søgt - og fået - et collegestipendiat for at kunne klare dagen og vejen over there. Det er dog ikke et fuldt stipendiat, men »kun« omkring 90% - hvilket vil sige, at hun skal betale de sidste ca. 10 procent af uddannelsesomkostningerne selv.

- Men det klarer jeg nu fint nok. Det beløb jeg selv finansierer herovre er stadig mindre end dét i Norge, fortæller Stephanie med et grin fra sin lejlighed i byen Fort Worth - en by, som ligger en lille times kørsel fra Dallas.

En by med næsten en million indbyggere - USA er et stort land, også inden for skydningen.

- Skydning hernede er kæmpestort, og mit college ligger i den bedste række, »division one« inden for NCAA (den samlede organisation for collegesport på tværs af samtlige sportsgrene, red.) Jeg lærer sindssygt meget hver eneste uge herovre, fortæller hun begejstret.

Pu TCU har hun, udover skydeundervisningen, også et hovedfag i statskundskab, sådan at hun om fire år ender med en universitetsgrad i studiet - samtidig med, at hun altså har kunne dyrke riffelskydning på allerhøjeste niveau.

- Så det er jo lige præcis, hvad jeg har ledt efter, konkluderer Stephanie Grundsøe begejstret.