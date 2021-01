Stephanie Grundsøe er BESTSELLERs Olympiske håb

Den talentfulde unge riffelskytte Stephanie Grundsøe er årets vinder af prisen BESTSELLERs Olympiske Håb. Stephanie er overbevist om, at prisen vil give hende et mentalt boost, mens hun går efter en plads på Danmarks olympiske hold til sommer.

I 2019 blev hun junioreuropamester i riffel 10m. ”Jeg er fuldstændig sikker på at udnævnelsen som BESTSELLERs Olympiske Håb vil give mig et vigtigt boost, når jeg forbereder mig til de kommende måneders meget vigtige stævner og går målrettet efter OL-kvalifikation til Tokyo,” siger Stephanie Grundsøe.

Prompte succes i USA

Ligesom de fleste eliteatleter oplevede Stephanie et forstyrrende år i 2020. Stephanie startede 2020 i forrygende form, efter hun flyttede til USA i 2019 for at starte på Texas Christian University (TCU) – et eliteidrætsuniversitet med et dedikeret skyttehold til kvinder.

Hun blev TCUs bedste kvindelige skytte i 2019/20-sæsonen og blev kåret som All-American efter hun sluttede sæsonen som nummer tre i den amerikanske collegeturnering. Med Stephanie på holdet kvalificerede TCU sig til det nationale mesterskabsstævne, men fik ikke muligheden for at deltage, da mesterskabet blev aflyst på grund af COVID-19

Stephanie har i løbet af efteråret været midlertidigt tilbage i Danmark, så hun kunne læse og træne hjemme i Roskilde. Efter hun vandt bronze i riffel 10m ved hendes første DM på seniorniveau i november, er Stephanie godt rustet til at kæmpe om en plads ved OL i Tokyo