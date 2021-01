Stephan Petersen har spillet sin sidste kamp på topplan. Han stopper i HB Køge. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Stephan Petersen stopper på toppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stephan Petersen stopper på toppen

Sport DAGBLADET - 04. januar 2021 kl. 13:01 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

En lang karriere med Superliga-kampe i AGF og Silkeborg er slut for 35-årige Stephan Petersen. Han nåede ikke kampe på højeste niveau for HB Køge, men det blev dog til 41 kampe og tre mål.

I Køge Boldklub nåede Stephan P. 18 kampe med fire scoringer.

Mandag meddeler HB Køge, at parterne ikke forlænger kontrakten, og flere gange har Stephan Petersen sagt, at det enten er HB Køge eller slut med fodbold. Næsten.

- Jeg kan se tilbage på en lang og god karriere med en masse spændende fodboldoplevelser og en karriere, som har givet mig mange gode venskaber i hele landet. Jeg er glad og stolt over at jeg fik mit gennembrud i Køge Boldklub og siden kunne slutte ringen igen i HB Køge. Nu er planen at trappe lidt ned fodboldmæssigt og fortsætte på et lavere niveau og finde et civilt arbejde uden for fodboldverdenen, siger Stephan Petersen til HB Køges hjemmeside.

Han startede i Køge Boldklub og kom siden til FC Nordsjælland, AGF og Silkeborg, inden han kom til HB Køge sommeren i sommeren 2019. Her blev det altså til et halvandet årigt ophold.

- Det har været en af de sværeste beslutninger for os, fordi Stephan Petersen på banen, i omklædningsrummet og i hverdagen har været en kulturbærer. Stephan er meget mere end fodboldspiller. Han er gennemført sympatisk og har ingen problemer med at spille andre stærke«, siger HB Køges direktør Per Rud.

- Stephan er respekteret af alle i klubben for sin væremåde, og så er han en fin fodboldspiller med et stort hjerte. Han løb ind i nogle skader, da han vendte tilbage, men han kæmpede sig tilbage og var med til at sikre, at vi blev i ligaen. Her i den nye sæson har han igen med sit hårde arbejde ydet et væsentligt bidrag til, at vi fremstår som en enhed. Planen er, at vi i forbindelse med forårspremieren den 13. februar mod Hobro siger »rigtig« tak til Stephan. Det fortjener han, siger Per Rud.

HB Køge starter træningen torsdag formiddag.