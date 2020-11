Se billedserie Stephan Petersen fyrer kanonen af under HB Køges træning tirsdag. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Stephan Petersen om FCM: Ikke nemt at være storfavoritter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stephan Petersen om FCM: Ikke nemt at være storfavoritter

Sport DAGBLADET - 10. november 2020 kl. 19:19 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Onsdag tager HB Køge imod FC Midtjylland i pokalturneringens 3. runde, og selv om de forsvarende danske mestre stiller op i en temmelig reservespækket udgave, er det stadig et ualmindelig stærkt hold, der kommer til Køge til den sene eftermiddagskamp, som bliver skudt i gang klokken 16.30.

Det mener ikke mindst HB Køges højrekant Stephan Petersen, som ser enormt meget frem til mødet med midtjyderne.

- FC Midtjylland har i min optik det mest frygtindgydende hold længe set i dansk fodbold. De er et komplet hold med store styrker i alle kæder, siger Petersen og tilføjer.

- Altså selv deres bænk er jo fyldt med klassesspillere. Lige meget, hvor langt man graver ned i FCM's trup, så er de klassespillere. Og deres 15. og 16. mand kunne sagtens starte inde hos de fleste andre superligahold. Bare tag spillere som Paulinho eller Ronnie Schwartz, som jeg i øvrigt selv har spillet sammen med. Det er vildt dygtige individualister, påpeger Stephan Petersen, da vi møder ham efter HB Køges træning tirsdag.

Det midtjyske storhold - som jo er blevet danmarksmestre tre gange de sidste seks år - ER ellers virkelig markant ramt af fravær til pokalkampen, for onsdag er nemlig store landskampsdag rundt om i Europa, og det betyder at holdet må undvære hele 10 spillere fra truppen til kampen i Køge.

Eksempelvis de fem danske spillere Erik Sviatchenko, Pione Sisto, Anders Drejer, Alexander Scholz og Jesper Hansen, som alle er i den danske landsholdstrup til onsdagens testlandskamp mod Sverige. At de alle fem så i øvrigt kommer til at misse landskampen grundet akut coronaisolation, er til gengæld en helt anden farce, som vi ikke behøver gå mere ind i hér.

Omtalte Stephan Petersen er med længder den spiller i HB Køges trup, der har størst superligaerfaring - ja, faktisk har han spillet hele 231 superligakampe for henholdsvis AGF, Nordsjælland og Silkeborg. Desuden har han ikke mindst optrådt i dusinvis af pokalkampe for de nævnte klubber, så hvis nogen kender til dét at være storfavorit i en pokalkamp mod et lavere rangerende hold, er det ham.

- De kampe kan faktisk være ret svære at spille. Det kan jeg selv huske fra min tid i AGF og Silkeborg, for i de kampe var det altid lidt en risiko at komme til at tage lidt for nemt på tingene. Det er faktisk ikke altid nemt at være storfavoritter, siger kantspilleren og supplerer.

- Jeg håber, at det bliver én af de dér pokalkampe, der ligesom får sit eget liv. Og nogle gange sker der dét, at når et hold møder nogen, der er bedre end dem selv - så løfter de også niveauet en del. Og det er præcis dét, jeg håber på, at vi kan, konkluderer »Stephan P.«