Stephan Petersen ærgrer sig over udvisning

Hvordan har du det med det? - Det er lort! Det er første gang, jeg har stået i den situation som den, der har fået rødt, men som hele kampen er et point fortjent. De havde jo langt flere chancer end os. Man sidder jo bare og håber, at vi ikke taber. Jeg var sikker på, at vi kunne holde 1-0, men desværre.

- Det bliver tæt hele vejen, det her, og jeg har prøvet det her mange gange, og det er vi nogle spillere i truppen, der har. Man skal være på tæerne og tage alle de point, man kan skrabe sammen. Men det er ikke sjovt, og jeg var hellere fri for det. Vi har kun tabt til Viborg, og det giver også en tro på det. Vi skulle have haft tre point i dag, og vi har holdet til at kunne have gjort det, sagde Stephan Petersen, der kan se frem til to kampes karantæne.