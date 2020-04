Se billedserie Knap to uger per måned plejer Stefanie Christensen at være hjemme i det nye byggeri på Teglholmen, men i den senere tid har der været god tid til at omme rundt i løbeskoene i »Københavns Venedig«, for træningen med bat ligger stille. Foto: Thomas Olsen

Stefanie er stjernen i Skensved - på herreholdet

Sport DAGBLADET - 11. april 2020 kl. 10:24 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gjorde godt - det gjorde rigtigt godt for Stefanie Christensen, da hun for godt en måned siden vandt sit fjerde danske mesterskab på stribe.

Ikke, at de tre foregående års vunde finaler over Sophie Walløe var til at kimse ad. Men sejren over Pernille Agerholm havde lige det ekstra krydderi:

- Endelig fik jeg revanche for finalen i 2016, hvor jeg tabte efter at have haft matchbold. Det var rart at bevise, at jeg er den bedste - og jeg tabte kun ét sæt i hele turneringen, så det fik jeg da sat streg under.

Lyder det fra Stephanie Christensen en stille, solrig fredag, hvor hun grundet corona-situationen er fanget i delelejligheden i københavnske Teglholmen uden chance for at træne den sport, hun har dyrket nærmest siden hun kunne løfte et bordtennisbat og sjaske bolden til faderen i barndomshjemmet i Grenå.

- Vi spillede det også i sfo'en, og der var en anden pige, der startede i klubben i Grenå, og så fulgte jeg med, og siden har det bare været min sport.

- Vi er jo ikke så mange piger, der spiller bordtennis, så jeg har primært altid trænet og spillet med drengene. Det er ikke noget, jeg har tænkt noget negativt om - jeg har bare spillet. Men det kunne da selvfølgelig være dejligt, hvis vi kunne få nogle flere piger til at spille, siger Stephanie Christensen, som allerede i juniortiden måtte søge ud over landegrænserne for at få styret konkurrencegenet.

Med far ved rattet gik turen næsten hver weekend til turneringer i Tyskland, og som senior har hun spillet et enkelt år i den bedste franske række, et par sæsoner i svenske Eslöv, hvor det blev til lige så mange holdmesterskaber og lige i øjeblikket skulle hun være i gang med medaljespillet for andet år i træk for sin portugisiske klub ADC Ponta Do Pargo, der ligger på Madeira.

Dét er naturligvis også sat på stand-by, men fast ligger det, at klubben fra næste sæson skal være med i ETTU Cup'en, og det ser Stefanie Christensen frem til, selv om det nok ikke ligefrem indikerer, at der bliver flere muligheder for hende til at spille holdkampene for Skensved, sådan som hun har gjort det de to seneste sæsoner.

- Nej, jeg anede ikke, hvor Lille Skensved lå. Men jeg fik et godt tilbud om at spille for deres herrehold, og det er en hyggelig lille klub. Sådan en rigtig familieklub, hvor alle hjælper til. Det er rigtig hyggeligt, men det er sjettebedste niveau, og sidst jeg spillede på et herrehold, var det i Hillerød i 1. division, så sportsligt set er det jo til at overse, siger Stefanie Christensen.

Hun nåede kun at være med i tre af de 17 holdkampe, det blev til for Skensved, inden sæsonen blev afblæst lidt før tid og resulterende i Østseriens ottendeplads, lige over nedrykningsstregen og med lige så mange/få point som Brønshøj under stregen. Og hun tabte en enkelt af ni spillede singlekampe - til Greves Nicky Marx, der så også for ti år siden var juniorlandsholdsspiller og spillede Liga med Vestegnen.

- Så han ved godt, hvordan man spiller - men jeg skulle nu have vundet, lyder det småærgerligt fra den jævnaldrende »pige«, der endnu ikke har fået snakket med Skensved om at fortsætte i næste sæson.

Men lysten er der, for de danske kampe er og skal fortsat være »de hyggelige«, da reglerne også på spindesiden foreskriver, at man ikke må spille Liga i to lande - og det er på den portugisiske ø nord for de kanariske øer, der tæller.

- Det er en stor sport dernede, og der er mange centre, hvor jeg kan få rigtig god træning. Normalt er jeg første eller andensingle for holdet, hvor jeg spiller med en russer og en nigerianer, fortæller Stefanie Christensen om Olga Chramko og Janet Effiom.

Det er den 43-årige portugisisk-nationaliserede russer, danskeren deles med førstetjansen om. Hun er ikke (længere) rangeret på verdensranglisten, hvor nigerianeren er nummer 433 og Stefanie Christensen pt er nummer 247 efter foreløbig at have toppet for et lille år siden som nummer 211.

- Det er verdensranglisten, der er mit mål. At forbedre min placering dér og i det daglige at udvikle mit spil. Selvfølgelig drømmer jeg som alle andre om at komme med til de helt store turneringer som OL, men ikke aktuelt. Det er mit mål at komme højere på på listen, så jeg kan kvalificere mig til mesterskaber - European Games for eksempel, siger Stefanie Christensen, der er ene om at repræsentere de kvindelige danske farver ved større internationale turneringer, senest Qatar Open i marts måned, hvor hun ikke kom ind i hovedturneringen i single.

- Det kunne da være superfedt, hvis vi fremadrettet kunne få et godt dansk kvindelandshold. Vi har ikke rigtigt noget nu. Vi spillede EM-kval (i 2018), men klarede den ikke, og siden har der ikke rigtigt været noget landshold, og der er ikke noget fælles træning.

- Jeg har en landstræner Magnus Mallander, men vi aftaler bare fra gang til gang, når jeg er hjemme. Så kommer jeg ind og træner med ham i Brøndby, siger Stefanie Christensen - og det gør hun så »bare ikke lige for corona-tiden«.