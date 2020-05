Steen Juul traver gennem krisen

Til Steen Juuls ærgrelse.

- Det er frustrerende, at der bliver åbnet den ene dag og lukket den næste. Det er ikke optimalt og lidt mærkeligt. Vi er både et erhverv og sport, og der er flere end 10 mand samlet, men spredt ud på et stort område. Jeg synes, reglerne er svære at tolke præcist. Vi er jo ikke 10 mand samlet på et lille område, men omkring 75 over hele banen og i staldene. Der 20 stalde, og der er aldrig 10 personer samlet i dem, siger Steen Juul.