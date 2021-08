Steen Juul sætter banerekord

Travtræner Steen Juul fra Osted har vundet alt, hvad der næsten er værd at vinde indenfor travsport.

Søndag eftermiddag skrev han endnu et kapitel til banens og egen historie, da Juul sammen med sidste års Derbyvinder, Extreme, satte banerekord på Charlottenlund Travbane.

Kilometertiden på det 1600 meter lange Rex the Great-løb om 100.000 kroner blev på 1.09,7, og det har ingen heste gjort før på Lunden.

Steen Juul og Estreme var ellers ikke favorit, for det var Jorma Kontios Cockstile, der kom til løbet med 7,6 mio. kroner indkørte sejrspræmier.

Extreme kom med 1,7 mio. kr., men satte sig ikke desto mindre på løbet nærmest fra start, og selvom Cockstile forsøgte at komme helt frem til det sidste lykkedes det ikke bag en veloplagt Extreme, der i opløbet trak fra og fik den jubel og fejring af et par tusinde tilskuere, den ikke fik under sidste års coronaramte Derby.

- Det er skønt! Han lever op til det, han leverede sidste år under derbyet, hvor der ikke var tilskuere. Nu får han den anerkendelse, han skulle have haft, og det betyder da noget for os og kredsen omkring ham. Det var stort at vinde i fjor, men endnu sjovere, når der er publikum på banen. Det er jo publikum, der skaber løbet og stemningen, siger Steen Juul, der selvsagt er glad for banerekorden - sat på travsportens største dag.

- Det er fint, og Extreme kunne måske have gået en lidt hurtigere tid, hvis ikke Jorma krøb ned bag mig i sidste sving for at spare på kræfterne til det sidste angreb. Jeg sparede så også lidt til de sidste 200 meter, så måske kunne han have kørt hurtigere, men det er fint med en banerekord. Den betyder da også noget, siger Steen Juul.

Senere søndag gælder det selv derby-løbet, hvor Steen Juul er storfavorit sammen med Festival of Speed.