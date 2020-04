Steen Fladberg stopper som direktør i Sport One Danmark. Foto: Sport One Danmark

Sport DAGBLADET - 21. april 2020 kl. 17:30 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over 30 år har Steen Fladberg fra Køge arbejdet i den kommercielle del af dansk idræt. Nu drosler han ned og har sagt sit job op i Sport One Danmark for at få lidt mere tid til, hvad fritiden byder på.

- Jeg har været så privilegeret at have et ønskejob gennem hele mit arbejdsliv. Det har været en fantastisk rejse, hvor min drivkraft altid har været glæden og passionen for idræt. Jeg vælger at stoppe på et tidspunkt, hvor jeg har mange interesser, som jeg gerne vil have mulighed for at dedikere mere tid til. Idræt vil fortsat have min helt store bevågenhed både lokalt, hvor jeg er engageret i foreningslivet og nationalt, hvor jeg fortsat vil nyde at følge med fra sidelinjen og foran skærmen. Så nok bliver det et farvel til min direktørpost, men det bliver bestemt ikke et farvel til dansk idræt.

Nu 63-årige Steen Fladberg blev verdensmester i herredouble i badminton sammen med Jesper Helledie i 1983 og skiftede efterfølgende den karriere ud med chefstillingen for Team Danmarks kommercielle afdeling i 1986.

21 år efter, i 2007, blev det kommercielle partnerselskab Sport One Danmark dannet. Steen Fladberg var med i hele

processen fra idé til handling.

»Samlet set har han stået i spidsen for at generere indtægter i perioden for mere end en milliard kroner til glæde og gavn for dansk erhvervsliv og dansk idræt,« lyder det i pressemeddelelsen fra Sport One Danmark.

Heri siger bestyrelsesformand Alfred Josefsen.

- Hvis man, som Steen Fladberg, er meget sportsinteresseret og er marketingsekspert, så er jobbet som direktør for Sport One Danmark det bedste i Danmark. Derfor forstår vi i bestyrelsen ikke helt Steens beslutning. Men vi må selvfølgelig acceptere, at når Steen har leveret en langvarig og suveræn indsats for dansk idræt, så når også han til et punkt, hvor han ønsker at

drosle ned og få mere tid til alle fritidsinteresserne.

- Det bliver en stor forandring ikke længere at have Steen med som anfører på holdet. Han har med godt humør, kæmpe energi, fighterlyst og optimisme formået at skabe virkelig gode resultater, og Sport One Danmark står i dag et sted, hvor alle anerkender og respekterer Steens mangeårige indsats. Steen har som direktør for Sport One Danmark skabt en særdeles stærk organisation bestående af kompetente kolleger, som er klar til at videreføre og udvikle Sport One Danmarks koncept, siger formanden.

Nu starter arbejdet med at finde Steen Fladbergs afløser, og vedkommende bliver ansat og præsenteret efter sommerferien.

Som nævnt bor Steen Fladberg i Køge, hvor han sidder i bestyrelsen i fodboldklubben HB Køge.

Han er gift med Kirsten Larsen, og sammen har de børnene Rasmus og Rikke.