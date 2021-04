Tine Baun, da hun stoppede med divisionsbadminton for to år siden med Liga-oprykningsspil - som spillende træner for Lillerød og i damedouble med Ann Nielsen. Arkivfoto

Stærke damer til Solrød

Hun vandt All England i 2008, 2010 samt i 2013 i sin sidste internationale kamp, og så sent som for to år siden var den nu snart 42-årige Tine Baun som spillende træner for Lillerød med i kvalifikationskampene om at komme i Ligaen.

Da var den tidligere verdensetter så godt nok smuttet over i damedouble som makker til den fem år ældre Ann Nielsen, men rutine fornægter sig ikke og med vilje kan man komme langt.