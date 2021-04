HB Køge slog til og vandt over Fortuna Hjørring.

Stærk start af HB Køges kvinder

Med en sejr på 2-1 på udebane over Fortuna Hjørring fik HB Køges kvinder en rigtig god start på slutspillet om medaljer og om at sikre en af de to pladser il næste sæsons Champions League.

HB Køge-holdet har ellers være lidt nede de seneste uger, men hjem fra Hjørring kunne spillerne og staben altså tage med tre og store smil.

Stephanie Ribeiro bragte HB Køge foran efter 25 minutter, men den føring udlignede Olivia Møller Holdt fem minutter efter pausen.

Siden lignede et uafgjort i topkampen, men så slog evigt farlige Kyra Carusa til 10 minutter før slutfløjtet og sikrede sit hold drømmestarten på slutspillet.

HB Køge startede slutspillet med 10 point, men har nu 13 med Brøndby på 11 og Fortuna nede som nummer tre med seks.

På lørdag går det løs hjemme mod FC Thy-ThistedQ, der slog Nordsjælland 1-0.

Brøndby og Fortuna har fordelt samtlige mesterskaber imellem sig i de seneste 19 sæsoner med 12 til Brøndby og 7 til Fortuna, men HB Køge har altså muligheden for at bryde i dominansen i år.

HB Køges Kyra Carusa fører topscorerlisten med 12 mål foran Brøndbys Nanna Christiansen med 10.