Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior er det fulde navn på det nystartede hold - men det er så langt et navn, at mange nok vil nøjes med at bruge de tre sidste ord i daglig tale. Foto: Morten Chas Overgaard

Spritnyt cykelhold blev bremset af corona'en

Sport DAGBLADET - 08. maj 2020 kl. 10:03 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De var linet op på rad og række, og de hundedyre Scott-cykler havde kæden på den store klinge.

Ja, i det hele taget følte de otte unge ryttere fra Zealand Cycling Junior også billedlig talt på den store klinge, for med marts måned lige på trapperne syntes der ikke at stå noget mellem, at det helt ny-søsatte juniorhold skulle få sin teamdebut i et licensløb.

Men bare halvanden uge efter holdpræsentationen hos Fri BikeShop i Haslev - holdets hovedsponsor - valgte statsministeren den famøse 11. marts at lukke landet ned. En våd klud af de større i hovederne på en flok ellers forårskåde ryttere, der var klar til at vise, at man skal tage dem seriøst i dansk juniorcykling.

- Folkesundheden er selvfølgelig endnu vigtigere end noget andet, men det er da klart, at nedlukningen har været super frustrerende for de unge drenge. Der er jo intet, vi kan gøre ved det, men timingen var da ret træls, siger Nicholas Poulsen, som er teammanager for det spritnye hold.

Bortset fra den drønuheldige start - hvad er Zealand Cycling Junior så ellers for en størrelse?

- Vi er en udløber af juniorholdet i Næstved BC, men generelt vil jeg kalde holdet for meget sjællandsk. Det har været drømmen at lave et bredt sjællandsk team, og der er det lykkedes at få Køge CR og Slagelse CR med ind over som støtteklubber, forklarer Nicholas Poulsen.

Fem af otte er fra Køge Manageren tilføjer, at fem af holdets ryttere kommer fra Køge, to fra Hvidovre - og så én fra Odense som den eneste undtagelse fra »reglen«.

Som de fleste ved har der imidlertid ikke været skyggen af mulighed for at vise røde holdfarver frem i et løb endnu på grund af corona'en - så i stedet har holdets ryttere trænet sammen i mindre grupper og med afstand. Altså lidt som man har set det i fodboldens verden på det sidste. Og rytterne håndterer lockdown-perioden på hver sin måde - som alle andre i samfundet.

- Vi arbejder super meget med at holde rytterne motiverede lige nu, for det er den svære del af hele denne periode. Vi har selvfølgelig et par ryttere, der bare er som »maskiner« og kører deres hårde træningsprogram helt uanfægtet af noget som helst - og så er der andre, der har lidt mere brug for tænding, siger Nicholas Poulsen.

Tror på holdets styrke Allerede inden onsdagens positive udmelding fra Statsministeriet og sundhedsmyndighederne om yderligere genåbning af landet - har DCU dog faktisk haft ting i kikkerten.

Der er nemlig allerede nu lagt op til afholdelse af en række enkeltstarter i juni måned, fortæller Poulsen - hvis managerrolle har en todelt baggrund:

Dels er han far til én af holdets ryttere, Marius Poulsen, og dels har han tidligere prøvet at starte et sportsprojekt op fra bunden - nemlig triatlonklubben 2Tri i Haslev.

Hvad er jeres ambitionsniveau på sigt? Skal I op og bide skeer med de allerstørste som Team Roskilde Junior?

- Ja, det er det vi prøver mentalt at gå efter. Flere af vores ryttere har både styrken og watt-tallene til at kunne køre op med de bedste juniorer herhjemme, men måske mangler de lidt på erfaringen i at køre de store løb som f.eks. dem i udlandet, siger teammanageren med en uddybning til følge.

- En mand som Tobias Aagaard er allerede én af landets bedste - i særdeleshed på banen. Der er han faktisk i verdenseliten. Han er absurd hurtig i en spurt, og hvis vi først får ham med hjem til stregen i en spurt, så skal der rigtig meget til, for at han ikke vinder! Ellers består vores hold en fin og bred sammensætning af ryttere, og særligt synes jeg, at vi ser meget stærke ud i forhold til tempokørsler.

Netop dem - tidskørslerne - kan Zealand Cycling Junior få mulighed for at vise sig frem i - måske allerede i næste måned.