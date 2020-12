Emil Lærke i sommers under en hjemmetræning på forældrenes adresse. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Sprængte akillessenen for fem måneder siden: Nærmer sig comeback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sprængte akillessenen for fem måneder siden: Nærmer sig comeback

Sport DAGBLADET - 06. december 2020 kl. 20:52 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter fire måneders først skadespause og siden genoptræning kan Roskilde-drengen og GOG-spiller Emil Lærke så småt se lys i mørket.

Den 20. juli røg akillessenen på højre fod, og det er selvsagt et mareridt for en sportsmand, der står foran en sæson. En sæson, der for Emil Lærkes vedkommende ydermere var udset til at blive den, hvor der skulle satses på ham som skytte og han skulle bære et tungt læs.

Det er han ikke kommet til, men genoptræningen går altså så godt, at Emil Lærke meget kraftigt forventer at komme til at spille, når herrernes slutrunde er slut i januar.

- Det ser positivt ud. Jeg satser på at kunne spille en smule håndbold i år, og så træne lidt mere til januar og være knivskarp til februar, når vi starter igen, fortæller Emil Lærke.

- Jeg er begyndt at kunne løbe mere eller mindre på fuld hammer, lave sidebevægelser og lande på foden, så det ser godt ud og går langt over forventinng. Det er virkelig fedt.

Den oprindelige prognose lød på ni til 12 måneder, før et comeback var muligt, men nu går det altså så godt og er gået så meget fremad, at der snart skal harpiks på fingrene.

- Jeg har fået sindssygt god hjælp af alle folk omkring mig, og nu glæder jeg mig til at starte så småt igen. Jeg ved at gå amok at at vente, og så kom corona oveni, siger Emil Lærke, ser selv har været smittet og kom ud af isolationen for nogle dage siden.

GOG ligger netop nu nummer to i Ligaens grundspil og spiller fire kampe inden jul.

Derefter er der slutrundepause, og 6. februar genoptages turneringen hjemme mod TTH Holstebro, og her forventer Emil Lærke at være i truppen.

Han er stærkt på vej.