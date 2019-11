Sportschef Murat Kutuk fulgtes med Nicki Bille på en lille løbetur tilbage i slutningen af juli. Nu er samarbejdet mellem Ishøj og Bille slut. Foto: Jeppe Lodberg

Sportschef: Bille manglede handling bag ordene

Sport DAGBLADET - 20. november 2019 Af Kasper Nørgaard Hansen

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Fodbold har været hele mit liv, og i syv måneder har jeg følt, at jeg ikke havde noget at stå op til. Det får jeg nu, og folk i klubben har bare taget imod mig med åbne arme. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at give tilbage til klubben. Jeg har det i mig - når jeg kommer i form. De andre spillere har også allerede taget godt imod mig, og her er fine forhold.

Sådan lød det fra Nicki Bille til DAGBLADET i slutningen af juli, da han havde sin første træning med Ishøjs danmarksseriehold. En noget opsigtsvækkende og overraskende »signing«, for det var dengang ikke mere end et halvt års tid siden, at den skandaleombruste spiller havde været involveret i en skudepisode, som efterlod ham med et stort ar på underarmen.

Men Ishøj og sportschef Murat Kütük valgte altså dengang i sensommeren at give Bille en chance for at starte på en frisk - og var klar til at vise angriberen god tålmodighed. For efter mange måneder væk fra fodboldbanen var Nicki Bille kommet ud af form, og den skulle så opbygges stille og roligt sammen med holdet.

Dengang var håbet, at den 31-årige offensivspiller måske kunne komme i kamp for Ishøj en gang i løbet af oktober måned - men så langt kom man aldrig. Faktisk nåede Bille kun at være med i et par enkelte træninger og ikke en eneste kamp.

Og selv om det har ligget i kortene i ugevis, var det først onsdag, at Ishøj endegyldigt meldte ud, at man havde mistet tålmodigheden: Samarbejdet med Nicki Bille er nu officielt ovre.

- Han var ikke stabil og dukkede aldrig rigtig op i klubben. Han var med lige i starten, men så var der lidt sygdom og lidt skader, meldte han ud. Derefter regnede vi selvfølgelig med, at han ville komme tilbage - men det skete ikke rigtig.

- Så vi lagde en træningsplan for ham, som han skulle følge - men det gik heller ikke. Og så giver det alt i alt bare ikke rigtig nogen mening at fortsætte, siger Murat Kütük til sn.dk onsdag aften.

Spørgsmål: Han har ikke vist den nødvendige vilje til at komme tilbage på fodboldbanen, synes du?

- Nej, jeg synes faktisk ikke, at han har taget imod den håndsrækning, som vi har givet ham. Man kan altid snakke om træningsindsats og så videre, og den har selvfølgelig ikke været god nok. Men i bund og grund er det fodboldmæssige ikke det vigtigste.

- Det hér har handlet om at få mennesket Nicki Bille tilbage. Men det kræver selvfølgelig, at han tager ansvar og gider det hér. Og det har han også givet udtryk for - både over for os og andre steder. Men der skal også handling bag ordene, og det er så dét, som har manglet, konkluderer sportschef Kütük.