HB Køge kommer igen til at spille for tomme tribuner torsdag aften mod Hvidovre. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Spillerne nærmest isoleret i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spillerne nærmest isoleret i HB Køge

Sport DAGBLADET - 10. marts 2020 kl. 13:02 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen håndtryk, ingen krammere og en spillertrup, der holder sig meget for sig selv.

Sådan er situationen i HB Køge midt i frygten for spredning af coronavirus, hvor ingen tilskuere så 2-0-sejren i fredags over Vendsyssel og det samme gælder torsdag mod Hvidovre.

- Det koster penge, men vi er en fodboldklub, og vi lever af vores opmærksomhed og at vores fans kan komme og følge og se os. Nu er alt lagt ned og ingen kan se os - det rigtig kedeligt og så p...ærgerligt, som det overhovedet kan være, siger klubbens direktør Per Rud.

- Vi er bare nødt til at tage det alvorligt, og når noget er alvorligt, så skal man ikke tænke i penge og økonomi, men i helbred. Men vi er da drønærgerlige over, at vi spiller så god en kamp mod Vendsyssel i fredags, og så er der ingen til at se den. Vi stod klar med stort sponsorarrangement, og så måtte det hele droppes.

Torsdag aften kommer Hvidovre på besøg i Køge, og her bliver sponsorerne indbudt til at se kampen på storskærm i klubhuset, mens spillerne er i kamp i 50 meter væk. HB Køges fans mødes på pubber i byen og ser kampen.

- Man kan have alle mulige meninger om, hvor man kan mødes og hvor mange og hvorfor ikke på stadion, men vi følger anvisningerne og lader være med at diskutere dem, for det er det her for alvorligt til. Det nytter ikke at ryste på hovedet af tingene, siger Per Rud.

Har I sagt til spillerne, at de skal være ekstra opmærksomme?

- Vi hilser ikke på hinanden på gængse måder, og vi prøver at tage alle de forholdsregler vi kan omkring håndvask og hygiejne. Det har vi brugt tid på at indskærpe, og spillerne hellere skal trække en sygedag for meget end en for lidt i denne tid, hvis det skal til. Vi prøver også at holde spillertruppen så meget alene som muligt, så de ikke kommer i kontakt med administrationen og andre. Vi gør alt, hvad vi kan, for det vil være forfærdeligt, hvis vi kom til at stå i en situation, hvor en blev smittet og fik smittet de andre.

- Alle ved jo, at det kommer til at ske på et tidspunkt - det er bare et spørgsmål hvornår. Der skal ingenting til, før det sker, siger Per Rud.