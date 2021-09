Kyra Carusa kan være en af de spillere, der får mindre spilletid mod Brøndby. Foto: Anders Kamper

Spillere spares mod Brøndby

Sport DAGBLADET - 29. september 2021 kl. 07:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Ligaen, Champions League, pokalturneringen.

I et stramt kampprogram er det vigtigt at have prioriteringen i orden, og den har HB Køges kvindetræner, Søren Randa-Boldt.

Derfor er han heller ikke bange for at fortælle, at fem normale startere for holdet netop ikke starter, når HB Køge i aften gæster Brøndby for at spille på det store stadion mod de mangedobbelte mestre i 3. runde af pokalturneringen.

Lige den turnering er ikke vigtig for HB Køges mesterhold i en tid, hvor de møder Fortuna Hjørring to weekender i træk, og på tirsdag debuterer i Champions Leagues gruppespil ude mod tyske Hoffenheim.

- Jeg ved godt, hvad der er vigtigst, og det er turneringen, hvor vi gerne skal vinde igen eller i hvertfald blive nummer to, så vi kan komme i Champions League igen, siger HB Køge-træner Søren Randa-Boldt.

Derfor er Brøndby-kampen ikke så vigtig for HB Køge, som den er for hjemmeholdet, hvis rolle er tæt på at være udspillet i turneringen. Champions League er slut og gjorde den i kval'en, og derfor er pokalturneringen nu sidste mulighed, hvis der skal en pokal i skabet i denne sæson.

- Jeg er ret sikker på, at kampen er rigtig vigtig for Brøndby, og de vil rigtig gerne vinde kampen mod os. Vi vil også vinde, men vi tager hensyn til spillerne, så de ikke overbelastet nu, hvor de skal være friske til vigtigere kampe. Vi skal dosere spilletiden, så kampen mod Brøndby bliver som et godt træningspas, og så skal der skiftes ud, fortæller Randa-Boldt.