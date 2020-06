Artiklen: Spil til et mål for HB Køges kvinder

Det viste sig at blive en noget overkommelig opgave for hjemmeholdet, der var BSF totalt overlegen stort set hele kampen.

Det var starten på en halvleg, hvor HB Køge skulle komme til at skabe den ene chance efter den anden og hvor der gik hele 39 minutter, før BSF kom ind i Stina Lykkes felt for første - og eneste - gang de første 45 minutter. Her klarede hun selv fornemt afslutningen fra Cecilie Lindqvist, der blev stukket i dybden bag Maria Uhre Nielsen.

Forinden skulle HB Køge have scoret flere end de to mål, det blev til. Laura Juul Hansen scorede til 2-0 på Madalyn Ann Pokornys forarbejde efter 30 minutter, og Carusa havde bolden i mål efter et kvarter, men her stod hun offside tæt under mål.