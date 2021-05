Sonne til Silkeborg

- Det er - må vi indrømme - et trin op for Oliver. Vi havde gerne set, at han var blevet i HB Køge og havde fortsat sin udvikling her, men vi har forståelse for, at han vælger at teste sine muligheder i Silkeborg. Oliver er ærgerrig og vil gerne lære. Vi ønsker ham held og lykke og vil følge ham »på afstand«, siger Per Rud til HB Køges hjemmeside.