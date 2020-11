Solrød uddelte tæsk

I den så at sige anden ende af skalaen spillede svenske Emma Karlsson sin sidste kamp for SSB efter seks sæsoner. Den 22-årige doublespecialist har besluttet sig for at stoppe med ketsjeren - og som hun har udviklet sig de senere år og som hun sluttede af tirsdag aften er det et kmæmpe tab for Solrød, for svensk og europæisk badminton.