Solrød tøver om DM-finale

Selv om der nu er åbnet for, at der kan spilles DM-finaler i badminton i midten af juni, Final-4, så er det ikke sikkert, at kampene spilles. Det lader Solrød-træner Jakob Poulsen tydeligt skinne igennem. Han er ikke sikker på, at Solrød kommer til at møde Greve i den ene semifinale og Vendsyssel og Højbjerg i den anden.