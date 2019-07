Se billedserie Martin Koch sendt til tælling - af et eget forsøg på at tæmme bolden, der røg i snudeskaftet. Foto: Jeppe Lodberg

Sløj premiere for HB Køge

Sport DAGBLADET - 28. juli 2019

Det positive først - HB Køge forsøgte med alle tilrådeværende midler efter pausen at hive point med hjem fra sæsonpremieren i 1. division hos Nykøbing FC.

Og så det knap så muntre - det gav bagslag med et kvarter tilbage, og så var det naturligvis helt umuligt at rette op på en helt igennem forfærdelig første halvleg.

3-1 vandt Nykøbing FC, og skulle der i i retfærdighedens navn have været ændre på de overbevisende sejrscife, så skulle det have været i hjemmeholdets favør.

HB Køge var strengt taget kun med i premierekampen i de første ti minutter sluttende af med, at Jakob Johansson efter fint opspil i venstre side fik bolden på kanten af feltet i modsatte side og sendt en afslutning afsted, som dog rettedes af til hjørnespark.

På dette fik Marian Huja smasket sin højre støvle i hovedet på Mathias Thrane, der måtte ud og have turban på for at fortsætte.

De minutter, der gik med det, benyttede hjemmeholdet sig til at sætte sig på spillet i den »pæne« medvind. Med kvikke fødder og korte afleveringer fik de HB Køge til at løbe efter sig, og efter 20 minutter gik det galt for de sort/hvide gæster:

Efter dumt boldtab p åmidten af Christian Overby kørte Mathias Gehrt og Lars Pleidrup bolden op i egen højre side, og da det bakkende forsvar i første omgang fik afværgret, røg returbolden som en sidenhen selvfølgelig ting hen til Mathias Gehrt. Den tidligere FC Roskilde-spiller smed straks et hårdt fladt indlæg ind til forreste stolpe, hvor Mikel Warming kom susende og nemt bragte falstringene foran.

Udbyttet af overtaget fik promte HB Køge-cheftræner Morten Karlsen til at ændre sin taktiske opstilling fra 4:3:3 til 4:4:2 - men det ændrede absolut intet til det bedre. HB Køge vandt stadig ingen andenbolde og havde store problemer med at sætte mere end to afleveringer sammen.

Det var således en sløjt udført målspark af den nye slags, hvor målmanden må spille sin egen mand i feltet, der førte til HB Køges ene gyldne mulighed for udligning med 35 minutter på uret - og et kvarter til pause grundet diverse spilstop. Men anfører Martin Vingaards afslutning fra feltets kant nåede dårligt ind til det lille felt, og i stedet blev det 2-0 et par minutter efter.

Igen var Mathias Gehrt oplægger - denne gang fra venstre side og med et chip, som Mikkel Warming kom flyvende ind i og dirigerede op under overliggeren uden chance for Kevin Ray Mendoza at gøre noget med.

Den debuterende HB Køge-keeper stod en fin kamp og sørgede med et par ypperlige redninger for, at 2-0 holdt til pausen og garanteret en skideballe i køgensernes omklædningsrum.

»Ballen« eller den stille opfordring til at komme i gang virkede. HB Køge mosede straks fra anden halvleg på, og der blev hurtigt tilført friske kræfter fra bænken.

Jakob Johansson var tæt på efter ni minutter, men hans krøllede forsøg strøg lige om den fjerneste stolpe - og efter et kvarter headede samme frontløber lige over tværribben efter fint forarbejde af indhopper Stephan Petersen og Liam Jordan.

Men efter en halv times forgæves pres skete så det, der ofte sker - Nykøbing kom i omstilling, og den just indskiftede debutant, Mikkel Andersen, smækkede et indlæg til bagerste stolpe, hvor tårnhøje Mathias Kristensen steg til vejrs og pandede 3-0 på plads.

Det punkterede for en stund HB Køges jagt på point, men et par minutter før ordinær tids udløb kom reduceringen så, da Stephan Petersen nemt fik sendt en fladt bold ind mod det lille felt fra højre side - lige i støvlen på Jean Claude Bozga, og så var det 3-1 og ny jagt. Et nyt Stephan Petersen-indlæg endte via Jubril Adedeji i panden på Jakob Johansson, men Jannich Storch reddede og cementerede en sløj sæsonpremiere for HB Køge.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg