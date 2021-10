3.Division fodbold, Karlslunde mod SlagelseFoto: Anders Ole Olsen

Slagelse vandt bundslag i Karlslunde

Sport DAGBLADET - 23. oktober 2021 kl. 17:38 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Mens Slagelse-spillerne jublede, sang og skreg af bare lettelse, var stemningen tungere og mere dyster i Karlslundes lejr efter lørdagens opgør.

3-1 vandt Slagelse på Karlslundes kunstgræs i den vigtige bundkamp, og efter spil og chancer kan det ikke siges at være helt ufortjent. Resultatet betyder, at holdene lidt mere end bytter plads i bunden, så Karlslunde nu ligger næstsidst, mens Slagelse avancerer og ligger nummer otte med 15 point.

Efter seks minutter var Jean Claude Bozga ved at heade 0-1 ind, men bolden gik tæt om stolpen, og efter et kvarter var den tidligere Slagelse-spiller Mark Moesgaard tæt på at komme først på Vincent Gamys indlæg i feltet, men ak.

Slagelses Noah Larsen var så tæt på at overliste en snydt Patrick Christensen med et lumsk skud efter 22 minutter, og samme Noah var minsandten en meter fra at score selvmål lige efter, da han fik lagt en tilfældig bold for hårdt og skarpt tilbage, men altså forbi Sebastian Olsens ene opstander. Pyha.

Lige inden den halve time var Rasmus Jensen så tæt på 1-0 til Karlslunde, men ved bageste stolpe kom han lidt for sent til snitteren fra Rasmus Lundvig Hansen.

Lige efter kom så kampens første mål, da Marius Lindh driblede sig fri ved kanten af feltet og sendte bolden op i målhjørnet. Derefter pressede Slagelse højt på for et mål mere, og Rasmus Grosen var tæt på med et godt skud, men lige forbi.

Karlslunde lignede et hold, der var drænet for kræfter og idéer til, hvordan de skulle skabe de store chancer, men Mark Moesgaard var da tæt på efter 58 minutter, og Moesgaard var ved at sende bolden over hallen bag det ene mål på et skud efter 63 minutter.

I den anden ende stod forsvaret på hælene, da Abdul Fadil spillede Nikolaj Østergaard fri til let at kunne komme i feltet og udplacere Patrick Christensen til 0-2.

Derefter stod der Slagelse på ret meget i opgøret, der blev ledet af den noget spøjse dommer Mostafa Seyfi, der gav nogle ret aggressive påtaler og har en dårlig vane med at ville røre ved skadede spillere og holdledere, hvor tommelfingerreglen ellers er, at man skal holde sig væk.

Dommer Seyfi begyndte såmænd også at skynde på Slagelses behandler og en groggy Jonas Moos Petersen, der netop havde fået et hårdt frispark fra Gustav Gjøg i ansigtet. Moos skulle tydeligvis sunde sig en stund, og behandleren måtte såmænd tysse på dommer Seyfi for lige at bede ham slappe af, inden nogen kunne forlade banen. Efter slutfløjtet fik Mathias Moestrup det røde kort for en verbal batalje med dommeren, der også fik sagt artigheder til tilskuerne på vej fra banen.

Mod slutningen fik Karlslunde skabt spænding, da Rasmus Hansen fik reduceret med otte minutter igen, men Marcus Winberg var tæt på forinden med et hovedstød på overliggeren.

Målet gav et skud energi, men ingen chancer, og i stedet slog Slagelse til tre minutter inde i overtiden, da Anders Kaiser scorede i et tomt mål på Marius Lindhs pasning med Patrick Christensen fanget på mellemhånd i feltet.

At Lindh så burde have scoret til 4-1 lige efter, er en detalje for Slagelse på en dag, hvor de var en del skarpere end hjemmeholdet.