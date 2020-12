Rune Hedevang og Roskilde kommer ikke i kamp igen før d. 28. februar - noget af en ventetid. Foto: Anders Kamper

Skuffelse og tilfredshed over nedlukning i 2. division

Sport DAGBLADET - 09. december 2020

Mandag fremlagde regeringen en række nye coronarestriktioner i landets 38 værst ramte kommuner - restriktioner, der blandt andet medfører, at alle idræts- og svømmehaller i de nævnte kommuner skal holde lukket fra og med i dag og (foreløbigt) frem til d. 3. januar.

Og da hele 36 ud af de 38 kommuner med nye særlige restriktioner ligger på Sjælland, giver det sig selv, at den nye udvidede nedlukning kommer til at ramme sjællandsk sport hårdt. Ikke bare i det, man kan kalde for decideret breddeidræt, men også på mere ambitiøst niveau.

Eksempelvis i herrehåndboldens 2. division, pulje 3. Her er samtlige 12 hold fra Sjælland, og bortset fra Næstved og TMS Ringsted II kommer alle øvrige hold i puljen fra de »ramte« kommuner. Det betyder meget lidt overraskende, at turneringen nu er suspenderet - og ikke bare frem til 3. januar, hvor forsamlingsloftet på 10 personer i breddeidrætten genoptages.

Nej, Håndbold Region Øst (HRØ) skrev tirsdag i en pressemeddelelse, at kampene i 2. division vil blive udsat helt til d. 28. februar, hvor 10-personers-loftet foreløbig gælder til. Først derefter vil regeringen måske hæve forsamlingsloftet, og først derefter vil man altså kunne spille kampe i 2. division og nedefter.

Og den nye virkelighed frembringer en del suk og ærgrelse, spørger man TIK Taastrups cheftræner, Thomas Jørgensen.

- Det er sgu lidt sørgeligt, men der er jo ikke så meget, vi kan gøre ved det. Nu kan mine spillere løbetræne de næste tre uger, for de kan heller ikke tage i fitnesscenter. Det er selvfølgelig ens for næsten alle, men det gør det da ikke mindre sjovt, siger Jørgensen.

- Det er noget lort og det er ikke mindst kedeligt for håndbolden. Det er næsten lige før, at turneringen er en lille smule spildt allerede. Hvis vi først må spille kampe igen fra start marts og i øvrigt først træne almindeligt derfra også - så går der et par uger yderligere, før holdene reelt er klar til at kunne spille kampe. Og så er det måske så sent, at det er lige før, at man skulle nulstille sæsonen til den tid, tilføjer TIK-træneren.

- Det er faktisk fint

I Roskilde Håndbold er cheftræner Rasmus Svane til gengæld en hel del mindre ærgerlig over de nye tiltag. Nærmest tværtimod.

- Jeg synes faktisk, det er fint. På en eller anden måde er det lidt befriende. Nu har vi rendt og spillet sådan noget tre mod tre og fire mod fire, og det har da været fint nok - men vi har også kunne mærke hos spillerne, at der på et eller andet tidspunkt kommer et naturligt mæthedspunkt, siger Roskilde-træneren.

Tilføjende:

- Lidt ligesom, hvis vi havde spillet kampe hele efteråret som i en normal sæson, så ville spillerne også efterhånden gerne på juleferie - det punkt rammer vi så også nok lidt nu rent mentalt. Men så satser vi på at komme tilbage i januar med ny energi og forhåbentlig med mulighed for at træne i hal igen.

På med ja-hatten

I Køge er cheftræner Lars Nedergaard efterhånden ved at være lidt træt af - ikke nedlukninger - men mere over den brok og øv-snak, som stort set har omgivet hele håndboldåret 2020. Så rent mentalt har han nu valgt at tage skeen i den anden hånd.

- Lad os prøve at tage ja-hatten på, for vi er alle sammen blevet utrolig vant med at italesætte, hvor irriterende den corona er. Man kan hurtigt grave sig lidt ned i dyndet og være utilfreds med det hele, og så fjerner det måske lidt af motivationen fra den fysiske træning, påpeger Nedergaard.

Han hæfter sig i stedet ved, at sæsonen i landets tredjebedste række denne gang blot er på 11 kampe, hvilket må siges at være en fordel i en corona-sammenhæng.

- I og med, at 2. division i denne sæsæn er en »lige-ud-turnering« (hvor holdene kun mødes én gang, red.) så kan vi jo i min bog sagtens nå at spille den resterende del af sæsonen i marts-april. Så værre er det heller ikke, konkluderer han.