Skovshoved er klar til »smadre«-kamp

Inden fredag aftens opgør i Roskilde tager Skovshoved-træner Claus Larsen det ganske roligt, at FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson har bedt spillerne om at »smadre igennem« i kampen.

- Det er fair nok, at der bliver sagt sådan fra Roskilde. Jeg kan da godt forstå dem, når man tænker på, hvad de bruger af penge på spillertruppen - så synes man, at man skal smadre et hold som vores. Vi har ikke det samme budget, så det kan jeg godt forstå, man siger, siger Claus Larsen.

- Kampen skal jo stadig spilles, og Roskildes hold og budget er vel til mere end deres placering lige nu, så de skal vel højere op. Vi har tabt tre kampe i 2020. To af dem i denne sæson mod HIK og AB med mål til allersidst. Jeg har en god gruppe, som har trænet godt i lang tid. Vi spiller ud over stepperne, og det bliver en god kamp mod Roskilde, men de er favoritter. Det er klart.

- De har mange gode spillere, og jeg ved ikke, om de er skadet, men det er fine spillere. Vi andre har også skader, så man må spille med dem, der er. Vi har gjort det fint og havde et skud på stolpen ved 3-3 mod Næstved efter 92 minutter. Vi har spillet mange gode kampe, men Næstved er et godt hold. Vores mål er at få point i hver kamp, og vi tager til Roskilde for at vinde, siger Claus Larsen.