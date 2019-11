Frederik Skoda i aktion for HØJ. I dag gælder det Skovbakken. Foto: Peter Andersen

Skoda vil rykke med HØJ

Sport DAGBLADET - 02. november 2019

Frederik Skoda kom til HØJ i sommerpausen for at blive en af profilerne på 1. divisionsholdet. Skader har holdt ham lidt ude i denne sæson, men han er på vej mod bedre tider, og det skal kunne ses på banen for bagspilleren.

16 mål er det blevet til i seks kampe, og det rækker til en 7. plads på HØJs interne topscorerliste. I tabellen ligger HØJ nummer otte, efter at de sidste to kampe er blevet tabt efter dårlige 1. halvlege.

- Starten på sæsonen var ok, men nu har hverdagen meldt sig. Vi har mødt nogle af topholdene, og der har vi ikke været dygtige nok med tekniske fejl og andet. Hvis jeg havde svaret på, hvad der skete, så var det nemmere, men det er nok noget mentalt, vi skal arbejde med. Vi burde jo være parate, og vi har snakket en del om det til træning. Jeg håber, at det snart vender, siger Frederik Skoda.

- Det handler aggressivitet og ærgerrighed. Vi har lagt det bag os, og nu handler det om at hente point mod Skovbakken og Ajax. Det skal vi. For mig selv har det været en omvæltning at komme til Sjælland, også udenfor banen. Alle har taget godt imod mig, og i HØJ kan man virkelig godt mærke, at det er en forening, man er i. Det er super.

Hvad er forskellen?

- Blandt andet hårdheden i spillet. Jeg har spillet i Aalborg og i Randers, og der bliver altså gået til den. Det er hårdere at spille tophåndbold derovre. Tilgangen er en anden, og alt ved træning er hårdt. Det er blevet bedre i vej i HØJ, og vi er på vej, men det er noget andet her. Det handler om at træne, som man spiller kamp, for ellers rykker vi os ikke, siger Frederik Skoda.

Han startede som fire-årig med håndbold i Nibe HK sydvest for Aalborg. Som 12-13 årig gik turen til Nøvling IF lige syd for den nordjyske hovedby, og derfra var der ikke langt til et skifte til Aalborg Håndbold som 16-årig.

Her blev det til fem bænkpladser i Ligaen med enkelte minutter på banen, men som 19-årig i 2017 skiftede Skoda så til Randers HK, hvor han spillede indtil i sommer.

- Aalborg er den ypperste klub i Danmark, og man skal være virkelig dygtig for at slå igennem, og man skal have chancen og gribe den. Det er svært, så jeg skiftede til Randers og blev etableret som 1. divisionsspiller.

Nu er han blevet sjællænder.

- Jeg følte, det var tid til at prøve noget nyt, og Fredin (HØJ træner Jesper Fredin, red.) ringede og spurgte, om jeg ville være med i et nyt projekt. Det havde jeg mod på, og jeg er ikke blevet skuffet. Jeg vil gerne have en masse ansvar, og det kommer jeg også til at tage. HØJ vil fremad, og jeg tror da, at vi næste sæson kan nærme os toppen og kigge opad. I år er der mange gode hold, siger Skoda, der er en af mange nye spillere på HØJ-holdet, der skal spilles ind. Franske Dorian Vallet er en anden, og her betyder sproget også noget.

- Der er en sprogbarriere og en anden spillestil hos ham. Det skal lægges om, så vi spiller sammen. Dorian har spillet i Frankrig og Tyskland, hvor man gør tingene anderledes, og der skal vores koncept slås fast og være base i spillet. Han kan forstå en del dansk allerede, og det skal nok blive fint.

- For min egen del har jeg været skadet i opstarten, men er snart på 100 procent igen. Jeg vil tage ansvar i begge ender af banen, og hvis bare vi vinder, så betyder antallet af mål ikke noget for mig. Det handler om holdet, og en enkelt spiller kan ikke bare shine og klare det alene, siger Frederik Skoda.

Han vil spille i Ligaen om få år.

- Jeg vil rigtig gerne spille Ligahåndbold - og gerne i HØJ - fra sommeren 2021 og være i en topelitemiljø. Det kræver, at vi præsterer på øverste hylde, så det er bare at tage fat, lyder det fra nordjyden, hvis efternavn ikke er gået ubemærket hen.

Skoda er ikke et typisk dansk navn. Frederiks oldefar er fra Tjekkiet, hvor Skoda nærmest er landets udgave af at hedde Jensen til efternavn.

- Der er mange, der spørger ind til det, og medier har ringet for at høre, om vi ejer fabrikken og Skoda-bilerne! Det gør vi ikke, det er kun et navn, men heldigvis er Skoda´erne blevet noget bedre end de var tidligere, småklukker Frederik Skoda.