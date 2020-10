Anton Bramming i kontraløb med René Rasmussen halsende efter sig. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skjern stak fra TMS

Skjern stak fra TMS

Sport DAGBLADET - 10. oktober 2020 kl. 16:35 Af Jeppe Lodberg

Et stærkt forsvar og en formidabel Frank Mikkelsen bag det holdt et stykke af vejen TMS Ringsteds Liga-mænd inde i lørdagens hjemmekamp mod Skjern.

Men kun noget af vejen - vestjyderne endte op med en relativt klar sejr på 22-19 efter føring på blot 9-7 ved pausen.

Det startede ellers lovende for hjemmeholdet, der kom i front efter små tre minutters spil, da Mads Dudek løb kontra på en Frank Mikkelsen-redning og afleverede til sikekrt-scorende Oskar Rasmussen på højre fløj. Hvorpå Frank Mikkelsen reddede igen.

TMS'erne var ovenpå, da først samme Oskar Rasmussen og Lauritz Legér havde fået ind på rygraden, at de skulle hjem i en allerpokkers fart, når et angreb var afsluttet - for ofte med en teknisk fejl - for i venstre side var der dømt dobbelt forsvars/angrebsudskiftning, og nogle skulle der jo gerne være til at byde gæsterne velkommen, når de kom på angrebsbesøg.

4-3 førte TMS efter et dusin minutter, da Christian Dalmose kaldte til time-out for lidt taktiske småjusteringer, og det blev yderligere 5-3, da Anton Bramming scorede på ripost fra et Morten Hempel Jensen-stolpeskud. En scoring, der blev fulgt op af en stor Frank Mikkelsen-redning, så han førte 6-3 på dén konto i forhold til Skjern-keeper Robin Haug.

Seks minutter senere - med ti til pause - havde Skjern imidlertid udlignet til 5-5, og Haug til 6-6 i antal redninger - og Skjern fortsatte forbi til føring på 7-5, da TMS kortvarigt gik op og spillede syv mod seks og blev straffet for endnu en teknisk fejl, så Jørgen Rasmussen kunne score i tomt mål.

9-7 førte Skjern altså ved pausen, og vestjydernes forspring blev aldrig mindre end de to mål, men var et par gange oppe på fire i en anden halvleg, hvor målmændende ikke fik fat i så meget, og hvor TMS havde fine debut-indhop af både Martin Rosim og Andreas Hampe.

Sidstnævnte pumpede et par tunge bolde i mål, og med seks minutter igen var det ren klasseaflevering til Oskar Rasmussen på højre fløj fra venstre back-plads, der førte til 16-18 på tavlen.

Den fine opbakning i hallen gjorde afslutningen mere intens, end den vel egentlig var. Hver gang TMS scorede, puttede Skjern »bare« bolden ind i den anden ende, men hjemmeholdet havde da med et halvt minut igen muligheden for at komme bagu med kun ét mål. Men en fin redning af Svend Rughave gav i stedet Skjern muligheden for i det sidset sekund at øge at til slutfacit 22-19.