Frank Mikkelsen har fået en mindre fraktur i hånden - men står det til ham selv, bliver det kun torsdagens kamp mod FIF, som han kommer til at gå glip af. Foto: Jeppe Lodberg

Skidt timing: TMS-profil skadet i hånden

Sport DAGBLADET - 19. februar 2020 kl. 13:26 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TMS Ringsted-keeper Frank Mikkelsen har været én af de klart største profiler på holdet i denne sæson, hvor han med redninger på stribe har været en hel del »ekstra« point værd for TMS'erne.

Men nu viser det sig, at han har fået en revne i en knogle i hånden - noget som skete i en ellers hændelig situation mod Odder forleden, fortæller målmanden, som da også først dagen efter fandt ud af, at der var et minimalt brud i hånden.

- Det var ikke en situation, jeg selv tænkte meget over. Odder kastede en lang bold mod tomt mål, efter at vi havde spillet syv-mod-seks. Der får jeg så reddet bolden og ryger ind i »bagnettet« bagefter. Jeg kunne da godt mærke hånden lidt i situationen, men det var ikke noget, jeg tænkte mere over bagefter, fortæller Mikkelsen.

Om aftenen efter kampen, søndag i d. 9. marts, gjorde det stadig lidt ondt, og så tog keeperen på skadestuen for at få hånden tjekket. Hér lød dommen i første omgang bare på en forstuvning - men dagen efter ringede skadestuen til Frank igen og sagde, at de havde fundet en mindre fraktur i hånden.

- Det er da selvfølgelig noget lort, og jeg har da også en halvsidig gips på hånden lige nu - men jeg har stort set ikke ondt i den, og det hæfter jeg mig ved lige nu, siger den rødhårede målmand.

Ifølge lægerne skal han helst holde tre ugers yderligere pause fra håndbolden, udover de 10 dage han allerede har været ukampdygtig. Men det kommer ikke til at ske, påpeger Frank Mikkelsen med eftertryk. Det forholder sig nemlig sådan, at TMS Ringsted på hjemmebane møder HC Midtjylland søndag d. 1. marts.

En kamp, som meget vel kan blive direkte afgørende for, hvem af de to hold, der rykker op i Håndboldligaen. Og dén kamp vil en top-ambitiøs og hårdhudet håndboldspiller ikke gå glip af.

- Det er ikke noget, som en omgang smertestillende ikke kan klare. Det er i hvert fald min klare opfattelse lige nu. Og hvis det så viser sig d. 1. marts, at jeg tager fejl, ja så er der jo ikke noget at gøre ved dét. Men det er en kamp, jeg vil gå rigtig langt for at spille, konkluderer Mikkelsen.