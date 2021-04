Skanderborg afviser regelbrud

Formanden for Skanderborg Håndbold, Jens Christensen, er ikke enig i, at hans egen klub og Århus Håndbold forbrød sig mod Ligareglementet, da de startede forhandlinger om en sammenlægning.

I paragraf 51 stk. 1. står der:

"Foreninger, der indleder drøftelser om etablering af en overbygning, skal straks give meddelelse til DHF. herom. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF."

Det gjorde Skanderborg og Århus ikke, da de først meddelte DHF deres beslutning om at gå sammen søndag aften - efter at sidste runde var spillet og slutspillet gjort færdigt. Først derefter meddelte de resultatet af deres forhandlinger. Stik imod ordlyden i paragraf 51 stk. 1.

- At man har samtaler om en fusion, er ikke ensbetydende med, at man er enige om den. Hvis alle de samtaler og tanker, der måtte være rundt omkring i klubberne, skal meldes til DHF og offentliggøres, så ville man få en forvirring og et ragnarok. Vi har sagt og er gået efter, at resultaterne sker på banen og at man får den placering, man har gjort sig fortjent til via de kampe, man har spillet - og ikke ved at man får noget foræret, siger Jens Christensen.

Men Ligareglementet siger, at man skal orientere DHF, når man indleder samtaler om en fusion..?

- Det har vi læst, ja, men vi har været ansvarlige overfor konsekvensen af vores handlinger, og vi har været ansvarlige overfor det, vi har arbejdet med, og det skal ikke skabe en urytme i turneringen. En skrivebordsafgørelse kunne have afgjort, at nummer 14 ville blive nummer 13, og så ville det ikke blive afgjort på banen.

Så vi er enige om, at I ikke har overholdt reglerne i Ligareglementet?

- Nej, det er vi ikke.

Men I har ikke i formeret DHF i tide, som I skulle?

- Vi har ikke informeret DHF fordi vi har vurderet, at det vi skulle gøre, skulle vi gøre for os selv, og det skulle ikke have indflydelse på, hvordan turneringen udviklede sig. Vi lader resultaterne på banen afgøre, hvilken rækkefølge holdene kommer i. Det har vi ikke haft indflydelse på udover i vores egne kampe.

Og den holdning går forud for hensynet til at orientere DHF rettidigt?

- Ja, det er på banen, det afgøres, og ikke på skrivebordet.

Kan du forstå, hvis TMS Ringsted føler sig trådt på i dette forløb, da tidspunktet for Jeres besked er afgørende for dem?

- En af mine rigtig gode venner i håndbolden er Henrik Dudek (formand for TMS Ringsted A/S, red.), som jeg selv fik overtalt til at gå med i bestyrelsen i Divisionsforeningen. Vi har et rigtig fint forhold, og jeg kan virkelig godt forstå, at der kæmpes, men en gang imellem må man erkende, at håndbold afgøres på banen - og så er der en kiks, man må tage bagefter for den gode Dalmose, siger Skanderborg Håndbolds formand, Jens Christensen med henvisning til, at TMS-træner Christian Dalmose mandag var ude med en kritik af de to jyske klubbers ageren i denne sag.