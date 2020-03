Daniel Skaaning har tidligere deltaget i OL i både 2012 og 2016 - nu er spørgsmålet så, om han når en sidste OL-deltagelse eller vælger at stoppe inden. Foto: Anders Kamper

Skaaning overvejer sin svømmekarriere

Sport DAGBLADET - 27. marts 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

Han havde egentlig gået stille med dørene omkring det, men da DAGBLADET/sn.dk fanger Taastrup-svømmeren Daniel Skaaning fredag eftermiddag, lader han sin »masterplan« afsløre:

OL i Tokyo til sommer skulle have været hans sidste mesterskab i dén svømmekarriere, der har ca. 10 år på bagen på øverste eliteniveau - og langt flere år, hvis man tæller alle ungdomssvømmeårene med.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at min karriere lakker mod enden, selv om jeg kun er 27. Sådan er det i en sport som svømning - der bliver man hurtigere »gammel« end i andre sportsgrene. Det hele skulle have kulmineret til sommer, for jeg havde faktisk en plan om, at jeg skulle stoppe efter OL, fortæller Skaaning.

Men med de corona-udsatte olympiske lege er Skaanings plan nærmest fra dag til anden blevet revet væk under ham. For selv om det for mange atleter nu »bare« er et år senere, at OL i Tokyo skal finde sted, så er der ikke noget »bare«, når man som Daniel Skaaning ellers havde en klar og struktureret plan om, at fra og med september 2020, var hans karriere slut.

Et ekstra års total opofrelse i form af endeløse daglige træninger, knaldhård fokus på den rigtige kost og et minimum af socialliv - det er med andre ord ikke den nemmeste menu helt pludseligt at skulle fordøje.

- Jeg har trænet frem mod 2020 i år og måneder ud fra en meget klar plan - en plan, som jeg måske ikke har sagt højt til alt og alle, men som jeg alligevel har haft i hovedet. Så det er enormt psykisk hårdt at skulle prøve at omstille sig på et OL i 2021. Det er noget, jeg kommer til at bruge de næste måneder på at gennemtænke og bearbejde, siger medley-eksperten.

- Rent menneskeligt og sundhedsmæsigt er det jo til gengæld det eneste rigtige at gøre at udsætte OL. Et eller andet sted er det »bare« sport, og lige meget hvoor vigtig en del af underholdningsindustrien sport er, så er menneskeliv vigtigere end noget andet. Det er en dybt tragisk situation, som verden befinder sig i, siger Daniel Skaaning.

I disse uger er han hjemme i barndomshjemmet i Taastrup, for efter ellers at have haft nogle rigtig fine første otte måneder hos det amerikanske svømmehold Trojans Swim Team i Los Angeles. Men nu er han - som så mange andre danske sportsudøvere - rejst hjem til moderlandet med meget kort aftræk.

- Og eftersom jeg har lejet min lejlighed i København ud i et år, er der ikke så meget andet at gøre, end at jeg midlertidigt har måtte tage ophold i mit gamle barndomsværelse, fortæller Skaaning - og tilføjer med et smil, at mors kødgryder ikke ver blevet ringere med årene.

Det var på barndomsværelset at beslutningen om at starte til svømnming blev taget helt tilbage omkring årtusindeskiftet. Og det kan blive på barndomsværelset, at beslutningen om at stoppe karrieren måske allerede om et par måneder bliver taget.

- Det er noget af en eksistentiel situation, det hér. Jeg har fået noget at tænke over, og det vil jeg så gøre, konkluderer Skaaning - som efter karrierens slutning vil have tid til på fuld blus at hellige sig dén HD-uddannelse, han allerede har nået et år af på CBS.

Den næste tid vil så vise, om svømmekarrierens slutår skal hedde 2020 eller 2021.